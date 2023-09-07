日麥當勞秋季限定「紅豆麻糬派」登場！顆粒、軟Q口感雙重餡料超過癮

記者鮑璿安 ／台北報導

每年9月的時刻，日本麥當勞都會推出秋季限定經典「月見」系列，呼應一年一度的中秋佳節，不讓鹹食專美於前，這次終於帶來了呼聲很高的「紅豆麻糬派」，結合顆粒感豆沙餡料以及軟糯麻糬，在日本評價超高，不能錯過！

▲日本麥當勞秋季限定新品「紅豆麻糬派」 。（圖／翻攝自官網）

麥當勞的甜點派系列總是有大批追隨者，這次新品「紅豆麻糬派」，結合了「搗麻糬兔」的可愛寓意，選擇帶有顆粒狀紅豆沙，搭配上柔軟的麻糬餡料包裹在酥脆的派皮之內，因此一口咬下直接能吃到雙餡均勻融合的口感，可以說是綿密又具有紅豆香氣，非常適合秋季品味，作為本季甜點品項大受歡迎。

▲日本麥當勞月見系列終於登場 。（圖／翻攝自官網）



此外，月見系列漢堡包含「七味牛肉壽喜燒月見堡」、「起司月見堡」，重頭戲就是這顆煎得恰到好處的圓形月見蛋搭配上醬汁燉煮牛肉或是起司片一起食用，絕對是最滿足的享受了，恰好去日本旅行的民眾不要錯過了。

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