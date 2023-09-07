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露營風行李箱有夠潮！大尺寸簡約文青風竟然萬元不到

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記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

戶外露營的風潮尚未減去，依舊有很多人喜歡到戶外去走走，呼吸新鮮空氣，不僅生活融入戶外，出國玩當然也要走「露營風」，以下就盤點多款露營色單品，身為「凹豆」控當然不能錯過。

＃LOJEL CUBO前開擴充箱，26吋，售價9720元

▲LOJEL,MUJI,CROWN,行李箱,旅行,。（圖／品牌提供）

充滿「日系輕奢」氛圍的CUBO前開擴充箱推出軍綠色的設計，總共分為24吋、29.5吋兩款，用起來非常好裝，不僅容量夠大，獨特的前開空間配置，使用起來更是可以收納各種小物，手拎行李箱、一手拿咖啡時髦出行去。

＃MUJI 四輪硬殼止滑拉桿箱105L－深灰，售價8500元

▲LOJEL,MUJI,CROWN,行李箱,旅行,。（圖／品牌提供）

日系文青品牌MUJI向來受到各種族群喜愛，之前就已經推出的四輪硬殼止滑拉桿箱，擁有煞車功能在通勤轉換交通上面，完全不需要擔心行李箱滑走，超級貼心的功效只能說用過回不去，大容量以及簡約的設計，更是讓很多人愛不釋手的關鍵。

＃CROWN BOXY前開框架拉桿箱，29吋，售價10800元

▲LOJEL,MUJI,CROWN,行李箱,旅行,。（圖／品牌提供）

覺得軍綠、岩石灰太MAN，灰階黃色調的沙色系也很受到歡迎，「CP值之王」CROWN就推出黃色調的前開框架拉桿箱，不僅色彩有夠可愛繽紛，獨特的1：9打開比例，不需要雙開也可以收納的空間配置，放進護照、登機證都很方便，完全不怕搞丟。

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關鍵字：

LOJEL, MUJI, CROWN, 行李箱, 旅行

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