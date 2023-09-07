小禎敷面膜有夠狂！精華厚塗乾燥兩頰、最後全身面膜紙抹一遍

記者李薇／台北報導 圖／翻攝karenhu1984 IG

藝人小禎自從瘦下來之後，越變越美，38歲了肌膚近看不僅沒有毛孔，甚至非常緊緻，她也分享各種保養秘訣，想跟她一樣越活越年輕，絕對要學起來。

＃無時無刻面膜首選

小禎說，如果眾多的保養只可以選擇一項，那絕對是面膜，有時候甚至因為敷了面膜，臉部狀態太水潤，還會忘記擦保養品，而且自己覺得邊泡澡邊敷效果更好，有促進吸收的感覺，常常都會在過度曝曬之後，立刻來一片為肌膚補水降溫，還會把敷完的面膜，精華液加強臉部之外，甚至全身塗一遍，連身體都保養好了。

＃挑選無酒精面膜

因為常常都要敷面膜，所以小禎對於面膜的挑選很嚴格，她說，自己臉部碰到酒精就會泛紅敏感，所以都會挑選無酒精的W.SHOW全效保濕面膜，然後也會慎選面膜紙，因為有時候紙不對，也會有過敏的狀況出現，加上好使用、服貼度都是關鍵。

提到無添加的面膜，FANCL的長效水光精華面膜，也是採用不添加過多非必要成分製作，添加傾注水活營養成分，敏感肌敷起來也更加安心。

＃防曬加強

最近常常去打高爾夫球的小禎，自認最難煎熬的就是集中精神的時候，時間變得很緩慢，但因為要曝曬長達5個小時之久，所以都會努力擦厚厚的防曬在臉部，讓自己肌膚不要曬老出現乾紋，一回車上也會立刻敷面膜保濕。

＃定時補水

不少人都很討厭喝水，覺得沒有味道又容易水腫，因此，小禎自己每天都會準備2：1比例的黑豆水配玄米茶或是玉米鬚茶，不僅可以幫助身體循環，加強代謝，更是因為味道比較可以接受，就會願意多喝。

＃運動加強

因為運動整個人瘦下來的小禎，在大放縱吃完炸物或是喝酒之後，超推薦高強度間歇搭配熱瑜伽（重訓與有氧），讓自己的狀態可以迅速恢復，另外，她也很推薦皮拉提斯，可以讓肌肉拉開，幫助身型變得漂亮跟修長。