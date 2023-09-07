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微風廣場周年慶9／14開跑　消費滿6千抽10萬元不限航點機票

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▲2023微風廣場周年慶,廖曉喬。（圖／記者蔡惠如攝）

▲2023微風廣場周年慶，策略長廖曉喬難得現身。（圖／記者蔡惠如攝）

記者蔡惠如／綜合報導

微風廣場、微風南京周年慶將從9／14正式開跑，消費滿3,000元起就可回饋價值300元會員點數，針對聯名卡首六日再推加碼100元，此外消費滿6,000元即可獲得一次抽獎機會，可抽10萬元不限航點機票，還可換ALLSAINTS特色迷彩印花戶外卡友禮。

▲微風廣場2023周年慶獨家單品。（圖／品牌提供）

繼台北101購物中心、麗晶精品、BELLAVITA之後，微風廣場與微風南京周年慶也將在下周9／14登場，從9／14至10／2期間，微風廣場會員消費珠寶手錶滿3萬元送15000點（價值1,500元）；國際精品滿1萬元送10000點；流行名品、飾品滿5,000元送5000點；化妝品、女鞋3,000元送3000點。

▲微風廣場2023周年慶獨家單品。（圖／品牌提供）▲微風廣場2023周年慶獨家單品。（圖／品牌提供）

▲微風廣場獨家限量FENDI鱷魚皮x施華洛世奇水鑽提把 Peekaboo ISeeU Petite，售價760,000元；LOEWE-Hammock compact茄紫色小牛皮肩背包，售價113,000 元。（圖／微風提供）

微風南京指定品牌消費滿1萬元送5000點（價值500元）；全館消費（微風超市、餐飲、部分品牌除外）消費滿3,000元送3000點。首六日還有微風聯名卡加碼，在9／14至9／19使用微風聯名卡於各館當日單筆消費達指定區域門檻，均再加贈1000點（價值100元）。

▲微風廣場2023周年慶獨家單品。（圖／品牌提供）▲微風廣場2023周年慶獨家單品。（圖／品牌提供）

▲微風廣場獨家BOUCHERON高級珠寶系列 BANQUISE戒指，價格店洽；PRADA-Spazzolato皮革綁帶鞋，售價42,500元。

另周年慶期間於微風廣場單日單筆消費滿6,000元以上，就有機會抽中價值10萬的長榮航空交換機票，或價值超過3萬的雲品溫泉酒店住宿券；於微風南京單日單筆消費滿6,000元以上，也可參加抽長榮航空電子交換機票。9／20至10／2期間，於館內累積消費滿6,000元，即可兌換ALLSAINTS野餐提袋；累積消費滿18,000元贈ALLSAINTS野餐墊。

▲微風廣場2023周年慶獨家單品。（圖／品牌提供）

微風廣場今年於周慶期間，包括CARTIER、PIAGET、CHAUMET、TASAKI、BOUCHERON均展出高級珠寶展，千萬珠寶品項總價值達近百億，VALENTINO高級訂製禮服也將於微風廣場獨家展出、近期也引進YohjiYamamoto山本耀司全台首間品牌複合店、台灣首間美國男裝設計師品牌john varvatos讓顧客有新貨。

微風南京則新進駐法國天然有機品牌南法香頌、進發家茶飲、50%、HPWTime、2nd STREET、護膚品牌Vine Vera、ZANZAN、健康飲食Solema與按摩服務指舞春秋。

▲微風廣場2023周年慶獨家單品。（圖／品牌提供）▲微風廣場2023周年慶獨家單品。（圖／品牌提供）

▲微風南京HPWtime粉紅西裝中長版外套，售價5,880元；微風南京HOYACASA300織奧地利天絲床包被套組，原價9,800元，特價4,980元。

微風常董岡一郎表示，今年1至8月整體業績成長12%，今年周慶六店總業績目標為55億元，比去年的50億元成長10%，全年度業績目標則為330億元，較去年的300億元成長10%，東區商圈也將開幕新賣場DIAMOND TOWERS，期待為東區引入更多年輕客，達到商圈共榮。

▲台北101周年慶,台北101購物中心,紀念熊。（圖／記者蔡惠如攝）

▲台北101周年慶9／7開跑。

台北101購物中心從9／7至10／10期間，針對聯名卡與其他指定銀行信用卡、101 Pay祭出優惠回饋，聯名卡友全館指定消費單筆滿3,000元送300元、國際精品消費單筆滿8,000元送800元、珠寶腕錶與其他指定店單筆消費滿3萬元送1,800元。其他指定銀行信用卡、101 Pay全館指定消費單筆滿6,000元送600元、國際精品單筆消費滿15,000元送1,500元、珠寶腕錶與其他指定店單筆消費滿3萬元送1,500元。

關鍵字：

微風廣場, 微風南京, 週年慶, 周年慶

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