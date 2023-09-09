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LIFE・經典／台北101獲健康建築最高分認證　成為「提升人體健康」的大樓

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▲台北101,綠電,WELL健康建築。（圖／業者提供）

▲獲得WELL健康建築史上最高分認證。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

我們知道台北101擁有一座購物中心，是許多精品旗艦店匯集之地，但同時101也是台灣最大的辦公室建築，每天共有超過1萬多名員工在裡面工作、度過日常生活，而該建築除了獲得LEED白金級綠建築認證，近期也以史上最高分通過WELL建築研究院健康建築認證。

世界衛生組織曾在90年代提出了健康建築的概念以及健康住宅的15項標準，健康建築除了無有害的建築材料外，還應在壽命周期內，促進居住者的健康舒適與工作效率，以此提出健康住宅就是指「能使居住者在身體上、精神上、社會上完全處於良好狀態的住宅。」

▲101大樓,信義區,不同角度的101大樓。（圖／記者謝婷婷攝）

▲101大樓在信義計畫區一直是最顯目的存在。（圖／記者謝婷婷攝）

目前的WELL健康建築標準，是由美國公益性組織國際WELL建築研究院（International WELL Building Institute，簡稱IWBI）以健康科學、行為科學、建築科學為論證基礎，透過空氣、水、營養、光、運動、熱舒適、聲環境、材料、精神及社區10大概念，來達到以人為本、為使用者提升健康福祉的建築標準，也是世界上第一部針對健康建築定義、較為完整評價標準。

而台北101所取得的WELL認證，採用的是最新版WELL v2，以十大健康概念為核心，包括空氣、水、營養、光、聲環境、熱舒適、運動、材料、精神與社區，另加上創新共十一項類別，101在空氣、水與創新概念獲得滿分，最終以102.5的高分取得認證，且距離白金級認證門檻的80分超過不少，刷新目前全球WELL健康建築認證中最高分的紀錄。

▲台北101,綠電,WELL健康建築。（圖／業者提供）

台北101表示，為落實WELL健康生活理念，以「WE ARE WELL」做為永續核心理念打造垂直社區，並經常運用35樓的 SKY PARK空間，透過講座、工作坊以及健康飲食推廣，匯集專業的講師、結合豐富多元的體驗課程，邀請租戶在忙碌的上班生活之餘，實踐健康樂活，而這項作為也讓台北101在WELL認證的「社區」概念獲得近滿分。

▲台北101健康建築展覽。（圖／101提供）

▲台北101健康建築展覽。（圖／101提供）

為推廣WELL健康文化，台北101在10／27前於辦公大樓一樓的「Gallery 101」策展空間策畫「WE ARE WELL@TAIPEI 101- 在台北101時時刻刻感到幸福」展覽，帶領大眾認識WELL 健康建築的十大元素以及台北101的永續措施，另因疫情停辦三年的台北101垂直馬拉松，也將於10／14登場，邀請全台民眾踴躍參與。

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關鍵字：

LIFE, 經典, 健康建築, 101

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