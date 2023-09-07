電視機錶顛覆讀時想像　圓球轉、圓盤繞秀時間

▲HAUTLENCE VAGABONDE X Black Badge腕錶，沒有指針靠圓盤指示時間，1,180,000元。（圖／HAUTLENCE提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

以電視機造型錶殼設計著稱的瑞士獨立製錶品牌HAUTLENCE（豪朗時），今在台發表3款年度新作，橡膠錶帶全改為一體成型設計，因此招牌方型錶殼也經過重新設計，完美保留高級運動錶的精髓，同時也兼具創意讀時的妙趣，例如VAGABONDE X Black Badge腕錶上沒有指針，靠圓盤顯示時間，旁又點綴神似迷宮並覆有夜光塗層的橙色陶瓷複合材質3D裝飾，讓錶款無論日與夜都吸睛。



▲HAUTLENCE VAGABONDE X Black Badge腕錶夜晚也放閃。

HAUTLENCE甫於「日內瓦鐘錶日」錶展上發表的Sphere Series 1錶款也予人驚喜，亮點是將三維球體翻時結構納入其中顯示小時，另一側則為逆跳分鐘指示功能；而收藏家最熟悉的「直線示」功能LINEAR錶款持續推陳出新，發表PVD鍍黑版本的LINEAR Series 2腕錶，白色小指針照樣透過垂直刻度指示小時並上演逆跳秀，6時位置則為不斷運轉的陀飛輪。



▲HAUTLENCE新增黑色PVD鍍層的LINEAR Series 2腕錶，2,280,000元。



▲HAUTLENCE SPHERE Series 1腕錶，藍色球體以3根軸控制轉動以顯示小時，2,620,000元。

與HAUTLENCE合作緊密的H. Moser & Cie.（亨利慕時），則在材質上下功夫，推出紅金搭配能真正吸光的極黑材質Vantablack®的勇創者陀飛輪Vantablack®概念腕錶（Endeavour Tourbillon Concept Vantablack®）與勇創者大三針Vantablack®腕錶（Endeavour Centre Seconds Vantablack®），面盤上的超黑塗層Vantablack®是由碳納米結構組成，專為天體物理學開發，可提高某些裝備的隱形性能，極黑面盤上沒有任何Logo，僅呈現指針或陀飛輪，展現純粹之美。



▲H. Moser & Cie.勇創者大三針VANTABLACK®腕錶（左）900,000元，勇創者陀飛輪 VANTABLACK®概念腕錶2,740,000元。（圖／H. Moser & Cie.提供）