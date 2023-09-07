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潔西卡露一手百萬勞力士金錶　疊搭卡地亞釘子手環貴氣遊義大利

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▲▼ Jessica 。（圖／翻攝IG）

▲潔西卡遊義大利佛羅倫斯，佩戴勞力士金錶與卡地亞釘子手環。（圖／翻攝jessica.syj IG）

記者陳雅韻／台北報導

南韓女星潔西卡（Jessica，鄭秀妍）熱衷時尚穿搭，與富商男友權寧一還共同經營的自創流行品牌BLANC & ECLARE，近日她到義大利文藝復興之都佛羅倫斯旅行，穿著米白色背心搭牛仔褲在阿諾河畔拍美照，亮出一手貴氣，她戴著勞力士（Rolex）金錶並疊搭卡地亞（Cartier）Juste un Clou釘子手環，總值破百萬元。

▲▼勞力士 。（圖／公關照）
▲潔西卡佩戴的勞力士Datejust 31黃K金鑽錶，1,452,500元。（圖／翻攝勞力士官網）

▲▼ Jessica 。（圖／翻攝IG）
▲卡地亞18K金Juste un Clou釘子手環，經典款255,000元。

伴潔西卡旅行的名錶為勞力士Datejust 31黃K金錶，錶圈與金色面盤上的時標均鑲嵌美鑽放閃，定價1,452,500元，她同時疊搭卡地亞要價255,000元的經典款18K金Juste un Clou釘子手環，時髦極了。

▲▼ Jessica 。（圖／翻攝IG）
▲潔西卡背著香奈兒小包逛唱片行。（圖／翻攝jessica.syj IG）

潔西卡的名牌包收藏也很精彩，她在義大利逛唱片行時，背著香奈兒菱格紋小包顯得可愛俏皮；而她日前為自己亮色染髮做最後紀錄時自拍，旁邊的愛馬仕（Hermès）黑色柏金包特別搶鏡，她的私服穿搭處處顯露貴氣。

▲▼ Jessica 。（圖／翻攝IG）
▲潔西卡告別亮色長髮自拍，身旁的愛馬仕柏金包很搶鏡。（圖／翻攝jessica.syj IG）

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關鍵字：

Jessica, 潔西卡, Cartier, 卡地亞, 勞力士, Rolex, 愛馬仕, 香奈兒

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