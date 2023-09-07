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口碑良品盤點！皮膚科醫師：敏感肌首重「2件事」　

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▲▼敏感肌保養。（圖／翻攝自IG/laneige_kr）

▲敏感肌保養更應精簡化。（圖／翻攝自IG/laneige_kr，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

處在高速步調的生活節奏中，人們更加關注如何有效率地進行保養，但是對於敏感肌膚的人而言，選擇適合的護膚品並非一件容易的事，皮膚科醫師羅玉佩表示，敏感肌首重溫和清潔與適度保濕。盤點敏感肌適用保養品，一起來了解。

羅玉佩醫師表示，「敏感肌常見徵兆包含乾癢、泛紅、刺痛。敏感肌誘發因子分為環境刺激、接觸刺激等外在因素，以及生理與心理影響的內在因素。找出正確的誘發因子、建立正確保養觀念、維持身心平衡，都是敏感肌膚的照護要點。」羅醫師進一步提及，敏感肌膚挑選保養產品首重「溫和清潔」與「適度保濕」，謹慎避免含有香料、色素、酒精的保養品，生活習慣上應減少攝取辛辣刺激及高糖精緻的食物。

▲▼敏感肌保養。（圖／品牌提供）

▲DR JACKSON'S 05 臉部凝露，50ml，2,650元。

添加猴麵包樹籽油、臘腸樹果萃取、大馬士革玫瑰花水、蘆薈、羅馬洋甘菊與維生素C，化妝水、精華合而為一的水潤凝露質地，立即舒緩缺水的乾渴肌，安撫曬後敏感、熬夜疲倦等問題。

▲▼敏感肌保養。（圖／品牌提供）

▲簡單 玫瑰青春露，120ml，830元。

添加庫拉索蘆薈成分，有助軟化角質層，幫助後續保養有效吸收，兼具日常補水、曬後修護、油水平衡多重功效。

▲▼敏感肌保養。（圖／品牌提供）

▲舒特膚 全效泡泡潔膚乳，236ml，619元。

專為敏弱肌研發，細緻泡泡中含有的維他命B3（菸鹼醯胺）、維他命B5（泛醇），幫助調理皮脂、強韌肌膚屏障，搭配高保濕甘油，立即補水並提升肌膚保水度，洗臉同時卸除彩妝。

關鍵字：

敏感肌, 保養, 盤點

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