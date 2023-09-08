UNIQLO聯名太狂必搶！爆款KAWS回歸、梅根婚紗設計師系列390元就入手

記者張毓容／綜合報導 圖／品牌提供

最近各大品牌的聯名系列出不停，讓時尚迷們看得心花怒放，尤其每次推出聯名系列都會掀起討論話題與搶購潮的UNIQLO，下半年更是火力全開！像是先前賣爆的KAWS聯名就再度回歸，推出中性版型成人裝與童裝共10款新作；還有梅根婚紗設計師Clare Waight Keller操刀的全新女裝「UNIQLO：C」系列，最低390元就能入手，全都是必搶神作；另外「小CK」CHARLES & KEITH與南韓藝術家Henn Kim的聯名系列也擁有高人氣，正限量開賣中。

UNIQLO再度攜手當代藝術大師KAWS，推出全新UT系列與KAWS ARTBOOK，並於9/8正式開賣。本次全新UT系列囊括KAWS標誌性的角色COMPANION和BFF（後者以鮮艷粉紅色呈現）、本次ARTBOOK封面，以及KAWS最為標誌性「XX」圖樣作為設計靈感。全系列UT與休閒上衣共有10款，包含中性版型成人與童裝，不分男女老少都能沉浸在KAWS的世界中。

此外，UNIQLO更為購買ARTBOOK和本次UT系列的消費者，推出一系列包含KAWS UT單肩包、獨家貼紙等限量好禮。為慶祝本次聯名合作，UNIQLO精選了全球各地的指標性店舖，以本次KAWS主題角色進行外牆窗貼裝飾，KAWS粉絲、時尚迷們一定要把握機會朝聖一下。

除了KAWS，UNIQLO還有一個超狂的全新聯名，還沒開賣就引爆各種話題，那就是找來為梅根（Meghan Markle）皇室婚禮設計婚紗、也曾為Givenchy、Chloé創意總監的頂級設計師Clare Waight Keller，操刀設計的全新女裝支線「UNIQLO：C」！

此聯名系列延續Clare Waight Keller柔和的設計風格、細緻的色彩運用以及現代感十足的剪裁，且完美融合了UNIQLO的舒適性與實用性。全系列共推出34個品項，從外套、褲裝、裙裝、洋裝等服飾單品，到鞋款、包包、帽子等配件全都有，價格落在NT$390～NT$4,990，完美詮釋「平價入手精品級設計」的定位，即將於9月15日開賣。

同樣擁有高人氣的鞋履品牌「小CK」CHARLES & KEITH，今年秋天也攜手南韓現代藝術家Henn Kim推出聯名系列。此次主題為「穿上無所不在的心 (Heart Is Every Wear)」的聯名系列，延續Henn Kim擅長以超現實主義風格描繪細膩內心情感的風格，共推出3款黑色系商品：心臟鉚釘厚底靴、心臟抽繩包和心臟抓皺髮圈。

聯名系列中重新詮釋Henn Kim最具代表性的心臟主題，她為每款單品都設計了精緻的金屬製心臟裝飾。全球代言人韓韶禧也搶先穿上此系列聯名鞋包，以帶有浪漫氣質的圓點薄紗上衣和荷葉邊束腰長裙來搭配，完美展現帶點暗黑氣息、酷帥又甜美的女神風範。