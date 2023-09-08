養護角質正夯！日系「養角質單品」特搜 打造健康好膚質

▲肌膚有狀況通常都和角質紊亂有關。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

季節變化造成的乾燥等等因素，而導致肌膚容易處於不穩定的狀態，當肌膚不穩定，你會怎麼做呢？日系保養訴求護養角質取代取角質，給角質呵護，使肌充滿水分，幫助調理膚況，促使老廢角質汰舊換新。

日本正夯的TAKAMI正式登台，HIROSHI TAKAMI醫生率先提出以「護養角質」取代去角質，因肌膚角質層厚度僅0.02mm，纖薄如紙，過去許多錯誤保養或不當化學、物理性去角質，都會使角質受損而造成肌膚困擾。

▲TAKAMI 角質道小藍瓶，30ml，1,780元。

結合多種維生素、天然保濕因子、角鯊烷與神經醯胺，為肌膚角質鎖水、修護、強化，使肌膚穩定維持最佳油水平衡，自然循環代謝，綻放明亮光澤。

▲RMK 煥膚美肌露（保濕型）N，1,450元。

添加西洋梨果汁發酵、鼠尾草精華，以及能預防肌膚粗糙的菸鹼醯胺與甘草酸等2種有效成分，溫柔呵護肌膚的同時，幫助導向健康穩定的膚況。更添加了白茶菁華、薏仁菁華、洋甘菊菁華等等的保濕成分。調理肌膚水分平衡。

▲Kanebo 煥采新生美肌水，200ml，1,750元。

一款天天都能用的去角質產品，美肌水含高分子玻尿酸保濕成分，不只可以溫和去角質還可為肌膚帶來水潤，淨除多餘皮脂和污垢。

#頭皮也要去角質！

▲SABON 沁心薄荷 死海鹽頭皮磨砂膏，300g，1,980元。

全新配方包含澳洲堅果油搭配3大活性成分，洗後頭皮更輕盈，髮絲更強韌蓬鬆。以全新植物萃取基底調配天然死海鹽，並將芳療式的功能與香氣傾注至頭皮磨砂膏之中打造出質地更細緻的功能性磨砂膏。