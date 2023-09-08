亮・珠寶／針織設計師操刀設計喬治傑生　月光葡萄首飾變酷了

▲喬治傑生與服裝設計師設計師Amalie Roege Hove合作推出MOONLIGHT GRAPES月光葡萄膠囊系列再生銀手鍊，32,500元。（圖／喬治傑生提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

丹麥品牌喬治傑生（Georg Jensen）創辦人喬治傑生的新藝術時期風格作品深植人心，不過品牌百年以來也不斷與不同設計師合作，激盪出新火花而塑造出更多經典之作，最新力作是賦予古典的葡萄意象摩登面貌，與丹麥服裝設計師Amalie Roege Hove的概念針織品牌 A. Roege Hove合作，推出MOONLIGHT GRAPES 膠囊系列珠寶，葡萄狀銀珠由大至小規律排序串接，呼應編織工藝的規律性。

▲喬治傑生MOONLIGHT GRAPES月光葡萄膠囊系列再生銀單側耳環，11,000元。

▲模特兒別著MOONLIGHT GRAPES月光葡萄膠囊系列再生銀胸針，16,000元。

設計師Amalie Roege Hove於2019年創立針織品牌 A. Roege Hove，實驗性的設計與摩登剪裁獲矚目，2021年榮獲丹麥 The Wessel & Vett Prize 獨立時裝設計獎。喬治傑生欣賞她的才華，邀她操刀設計MOONLIGHT GRAPES 膠囊系列，由100% 再生純銀製作不同尺寸的葡萄造型銀珠，整體線條融入服裝編織概念，編出風格俐落的單邊圈式耳環、手環、項鍊與戒指，以及起伏波浪線條的胸針，部分作品經過氧化工序處理展現銀黑色調，酷味十足。

▲模特兒戴喬治傑生MOONLIGHT GRAPES月光葡萄膠囊系列再生銀項鍊，82,000元。

▲喬治傑生MOONLIGHT GRAPES系列月光葡萄膠囊系列再生銀戒指，9,900元。

Amalie Roege Hove表示與喬治傑生的合作，是她第一次設計珠寶，當時她手邊有數百顆銀珠，某天她正在使用編織機，同時也思索著珠寶的輪廓外觀，突然意識到何不將針織技法中線性與排列性的設計應用在珠寶創作中，因此催生出嶄新的月光葡萄珠寶，與日常裝束輕鬆搭出時髦味。

▲MIKIMOTO Comme des Garçons珍珠項鍊結合純銀別針元素，206,000元。（圖／MIKIMOTO提供，以下同）



▲MIKIMOTO X Comme des Garçons鉚釘造型珍珠項鍊，131,000元。

珠寶品牌跨界與時尚設計師合作最成功的例子，當屬MIKIMOTO與日本籍設計師川久保玲創立的Comme des Garçons聯名系列，兩大品牌於2020年攜手創作珍珠串鍊搭配銀製鎖鍊、銀製COMME des GARÇONS字樣或雙排珍珠設計大受好評，隔年再推出別針、鉚釘及尖牙搭配優雅珍珠，衝突美感的設計顛覆大眾對珍珠的印象，也突破年齡與性別框架，深受時尚男女喜愛。