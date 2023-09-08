Jennie跳湖姿態像海豚　穿香奈兒泳裝出遊美翻

▲Jennie乘船遊位於美國猶他州與亞利桑那州的交界處的鮑威爾湖。（圖／翻攝jennierubyjane IG）

記者陳雅韻／台北報導

南韓女子天團BLACKPINK結束美國巡迴演唱會後，團員Jennie對於美國行仍念念不忘，頻頻回憶她抽空到亞利桑那州旅行的美好，她分享造訪位於亞歷桑納州與猶他州交界處的鮑威爾湖（Lake Powell）遊船美照，美景讓她震撼，直呼還要再造訪，當天她穿著香奈兒（CHANEL）約4萬元的白色泳衣跳進湖裡，優美姿態像極了海豚跳，也讓粉絲驚艷了。



▲Jennie穿白洋裝露長腿很吸睛。（圖／翻攝jennierubyjane IG）

鮑威爾湖是美國第二大人工湖，Jennie選擇多數人造訪的乘船行程，穿著白色短洋裝露出長腿遊湖，欣賞兩岸猶如晚霞色調的峽谷，讚嘆大自然的鬼斧神工；換下小洋裝，Jennie穿著香奈兒深V白色泳衣踏上山崖拍照，張張都是時尚大片。



▲Jennie穿要價約4萬元的香奈兒白色泳衣跳水，姿態彷彿海豚般優美。（圖／翻攝jennierubyjane IG）

最令粉絲讚嘆的美照，是Jennie從船上一躍而下跳進鮑威爾湖游泳，她跳水的姿態宛如海豚，被大讚果然是女神，連跳水都不一般，也罕見讓粉絲見到她戶外的一面。



▲Jennie站在朱紅色懸崖邊、走在岩石上都像拍時尚大片。（圖／翻攝jennierubyjane IG）