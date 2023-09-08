fb ig video ETtoday search mobile

Jennie跳湖姿態像海豚　穿香奈兒泳裝出遊美翻

>

▲▼ Jennie 。（圖／翻攝IG）

▲Jennie乘船遊位於美國猶他州與亞利桑那州的交界處的鮑威爾湖。（圖／翻攝jennierubyjane IG）

記者陳雅韻／台北報導

南韓女子天團BLACKPINK結束美國巡迴演唱會後，團員Jennie對於美國行仍念念不忘，頻頻回憶她抽空到亞利桑那州旅行的美好，她分享造訪位於亞歷桑納州與猶他州交界處的鮑威爾湖（Lake Powell）遊船美照，美景讓她震撼，直呼還要再造訪，當天她穿著香奈兒（CHANEL）約4萬元的白色泳衣跳進湖裡，優美姿態像極了海豚跳，也讓粉絲驚艷了。

▲▼ Jennie 。（圖／翻攝IG）
▲Jennie穿白洋裝露長腿很吸睛。（圖／翻攝jennierubyjane IG）

鮑威爾湖是美國第二大人工湖，Jennie選擇多數人造訪的乘船行程，穿著白色短洋裝露出長腿遊湖，欣賞兩岸猶如晚霞色調的峽谷，讚嘆大自然的鬼斧神工；換下小洋裝，Jennie穿著香奈兒深V白色泳衣踏上山崖拍照，張張都是時尚大片。

▲▼ Jennie 。（圖／翻攝IG）
▲Jennie穿要價約4萬元的香奈兒白色泳衣跳水，姿態彷彿海豚般優美。（圖／翻攝jennierubyjane IG）

▲▼ Jennie 。（圖／翻攝IG）

最令粉絲讚嘆的美照，是Jennie從船上一躍而下跳進鮑威爾湖游泳，她跳水的姿態宛如海豚，被大讚果然是女神，連跳水都不一般，也罕見讓粉絲見到她戶外的一面。

▲▼ Jennie 。（圖／翻攝IG）
▲Jennie站在朱紅色懸崖邊、走在岩石上都像拍時尚大片。（圖／翻攝jennierubyjane IG）

 ►Jennie不怕大嬸味鯊魚夾伴遊　小紅包配小紅鞋可愛指數激增

►ROSÉ披白紗仙氣飄飄　登舞台變透視裝辣妹

關鍵字：

Jennie, CHANEL, 香奈兒

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

用對眼霜讓你年輕5歲　小S愛用款曝光

用對眼霜讓你年輕5歲　小S愛用款曝光

TOD'S芭蕾舞鞋放大豆豆萌翻

TOD'S芭蕾舞鞋放大豆豆萌翻

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

林志玲戴珍珠吐金句：悶熱也要淡定的靜下

林志玲戴珍珠吐金句：悶熱也要淡定的靜下

勞力士併購百年錶店！版圖橫跨經銷「一條龍」

勞力士併購百年錶店！版圖橫跨經銷「一條龍」

陳庭妮分享夫妻小甜蜜：互穿衣服

陳庭妮分享夫妻小甜蜜：互穿衣服

令人稱羨的17歲！NewJeans Haerin戴滿DIOR珠寶

令人稱羨的17歲！NewJeans Haerin戴滿DIOR珠寶

周杰倫戴千萬元勞力士連撞兩大咖

周杰倫戴千萬元勞力士連撞兩大咖

ET Fashion

推薦閱讀

亮・珠寶／針織設計師操刀設計喬治傑生　月光葡萄首飾變酷了

亮・珠寶／針織設計師操刀設計喬治傑生　月光葡萄首飾變酷了

潔西卡露一手百萬勞力士金錶　疊搭卡地亞釘子手環貴氣遊義大利

潔西卡露一手百萬勞力士金錶　疊搭卡地亞釘子手環貴氣遊義大利

莎莉賽隆性感深V造型絕配百年靈　小尺寸粉嫩色搶攻女錶市場

莎莉賽隆性感深V造型絕配百年靈　小尺寸粉嫩色搶攻女錶市場

2000元收藏泡泡瑪特MOLLY金片！　串飾表情萌翻 車銀優合體宋慧喬被讚「貴族姊弟」　貴公子狂撈時尚財 林志玲包一整套珍珠送老公　「但我的珠寶自己選」 把G-SHOCK始祖錶穿上身好潮　連水壺都是聯名款 《假面女郎》林珍娜來台造型好辣　事業線、長腿全解放 ROSÉ披白紗仙氣飄飄　登舞台變透視裝辣妹 昆凌羽毛珠寶上身放膽跳　揭關鍵因素超輕盈

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面