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「人間Prada」齊聚！金泰梨剪短髮造型獲好評、Somi花卉裙裝露美腿

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記者鮑璿安／台北報導

韓流在時尚圈影響力日增，Prada於首爾藝文空間KOTE推出第十屆Prada Mode，當天星光雲集，邀請多位與品牌有密切關係的藝人參與，包含演員金泰梨、新一代韓流女神Somi、女團TWICE日籍成員Sana都齊聚在此，金泰梨更剪了氣質短髮脫穎而出，超強魅力感染粉絲。

▲Prada 。（圖／品牌提供）

▲金泰梨以俏麗短髮現身，穿著2023 秋冬系列短版駝色大衣 。（圖／品牌提供）

作為Prada品牌大使的韓星金泰梨，剪了一頭俏麗的微捲短髮現身，有別於過往長髮的溫婉模樣，頗有80年代的港風艷麗氣質。而她穿著品牌2023 秋冬系列短版駝色大衣，以斗篷式的圓潤剪裁塑造出服裝的新穎比例，金泰梨以過膝黑色長襪搭配厚底鞋，久違亮相仍讓人感到她獨有的美感。

▲Prada 。（圖／品牌提供）

▲TWICE日籍成員Sana 。（圖／品牌提供）

▲Prada 。（圖／品牌提供）

▲Somi 。（圖／品牌提供）

▲Prada 。（圖／品牌提供）

▲2023秋冬系列以摺紙花卉為概念的裙裝賦予生機 。（圖／品牌提供）

同樣身兼品牌大使的女團TWICE日籍成員Sana，換上淡黃色調的連身裙，手拎全新新月Arqué 包洋溢活力。新一代韓流女神Somi 也沒缺席，演繹了秀上以摺紙花卉為概念的裙裝，生動刻畫出枝葉的生命力，襯托Somi姣好的身材比例，知性不失偶像魅力。 Prada Mode今屆以多元與平行（Plural and Parallel）為主題，並與首爾弗里茲藝術博覽會（Frieze Seoul）同期舉辦，由知名策展人李淑京 (Lee Sook-Kyung) 策劃，推動當代電影藝術的宏大願景。

▲威尼斯影展，舒淇 。（圖／CFP）

▲威尼斯影展評審舒淇以 Armani Privé 2023秋冬高級訂製服出席品牌活動。（圖／CFP）

同時威尼斯影展盛大舉行中，這次以評審身分亮相的舒淇，還出席了Giorgio Armani所舉辦的ONE NIGHT ONLY VENEZIA活動，獻上了驚艷造型，以 Armani Privé 2023秋冬高級訂製服，中式韻味的花卉披肩，搭配緞面材質皺褶感香檳裙裝，形成了舒淇才能駕馭的優雅造型。

關鍵字：

prada, 2023, 秋冬, 金泰梨, Somi, Sana

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