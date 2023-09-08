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Emma Corrin威尼斯影展「只穿內褲」！理平頭登場時尚感完勝秀上模特兒

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記者鮑璿安／台北報導

在Netflix影集《王冠》中飾演黛安娜王妃而受到關注的英國女星艾瑪科林（Emma Corrin），在第 80 屆威尼斯影展期間受邀出席 Miu Miu Women's Tales 活動，沒想到當天的穿著引發了不小話題，她捨棄了華麗的禮服裝扮，穿上品牌秋冬系列針織內褲灑脫現身，外媒更以Emma Corrin掀起了「無褲潮流」來點評。

▲▼Emma Corrin 。（圖／CFP）

▲▼Emma Corrin 。（圖／CFP）

▲Emma Corrin以來自Miu Miu 2023秋冬系列中的橄欖綠針織衫搭配三角褲出席威尼斯影展 。（圖／CFP）

▲Miu Miu 。（圖／品牌提供）

▲Miu Miu 2023秋冬系列打破內褲只能內著的觀念，直接讓褲裝消失。（圖／品牌提供）

Emma Corrin以來自Miu Miu 2023秋冬系列中的橄欖綠針織衫出席威尼斯影展，搭配同色系三角內褲現身，內襯透膚黑絲襪，腳踩著品牌與英國百年老牌Church’s最新聯名系列布洛克皮鞋，優越的身材比例自然是不用多說，最重要是Emma Corrin顛覆了紅毯造型該有的常規操作，不見高跟鞋、華麗禮服，頂著平頭「忘穿褲裝」率性登場的模樣，吸引了眾人目光，而她自身濃濃的英倫風格，與秀上造型還原度接近百分百，甚至時髦度更勝模特兒，不按牌理出牌的特質獲得肯定。

▲Miu Miu 。（圖／品牌提供）

▲Miu Miu 女人的故事(Women’s Tales) 系列短片之第26部作品 。（圖／品牌提供）

Emma Corrin此行出席 Miu Miu Women's Tales 活動，由Antoneta Alamat Kusijanović執導之作品《STANE》，為Miu Miu 女人的故事(Women’s Tales) 系列短片之第26部作品，深入探討21世紀的浮華表象與女性氣質，現已於MUBI全球播放。

提到「無褲潮流」則在早些時候就已經發酵，超模坎達爾珍娜（Kendall Jenner）就曾以BOTTEGA VENETA 2023春夏系列中的暗色針織衫搭配三角褲裝和半透明的黑色褲襪，手拎Sardine包款，演繹了高級日常感。

關鍵字：

Miu Miu, 威尼斯影展, 艾瑪科林, Emma Corrin

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