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周末跑山喝咖啡！台七乙沿線6間特色咖啡廳推薦　這間復興鄉排名第1

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文／MENU美食誌

以新北市三峽區大埔為起點，延伸至桃園市復興區三民，眾多質感咖啡廳，等著你來挖掘。

老柴咖啡館
新北市三峽區

經營超過十年的咖啡館，裝潢風格帶有異國風情，主打自家烘焙與自家調配的義式咖啡，飲品皆在一定水準之上，非常適合愛喝咖啡的同好造訪。

▲咖啡廳 。（圖／美食誌提供）

▲老柴咖啡館。（圖／美食客Cen、森梨子提供）

QM159 清琳咖啡
新北市三峽區

選用大量漂流木為基底與植栽裝飾點綴，斑駁的老屋與古董原木裝飾，主要販售水餃、沙拉、BRUNCH、手作麵包及蛋糕和各種飲品，推薦醜醜巧克和巴斯克蛋糕。

▲咖啡廳 。（圖／美食誌提供）

▲QM159 清琳咖啡。（圖／美食客地方恰北北媽媽提供）

時間厝咖啡館
新北市三峽區

店內四處皆可看到時鐘元素，戶外座位區還有遼闊的山林美景，環境清幽舒適，是一間寵物友善咖啡廳。咖啡豆是老闆自己親自烘焙，餐點也是現點現做。

▲咖啡廳 。（圖／美食誌提供）

▲時間厝咖啡館。（圖／美食客小譽的食旅地圖提供）

ZOO ZOO 假期
桃園市復興區

位在台七線12.7公里，是很多跑山重機前往拉拉山的中繼休息站。店內有很多老物收藏，是間很有美式風格的餐廳，推薦轟炸機Pizza和水蜜桃冰沙。

▲咖啡廳 。（圖／美食誌提供）

▲ZOO ZOO 假期。（圖／美食客吃貨小肥仔提供）

丸山咖啡
桃園市復興區

一間位於海拔600公尺的山中貨櫃屋森林小屋，每一層的座位區都有著不同的視野美景，園區還特別設立了兒童草原區，整體規劃的很不錯。

▲咖啡廳 。（圖／美食誌提供）

▲丸山咖啡。（圖／美食客sanli86提供）

TINA廚房 復興店
桃園市復興區

復興鄉排名第一的景觀餐廳，有著群山環繞的山景，落地玻璃窗搭配山巒景色，彷彿置身在高山仙境。餐點有瑞士鄉村風味套餐、風味主菜和飲品可選擇，十分豐富！

▲咖啡廳 。（圖／美食誌提供）

▲TINA廚房 復興店。（圖／美食客黃酥提供）

※本文圖片版權為《MENU 美食誌》所有並授權提供《ET FASHION》，請勿任意翻攝以免侵權

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關鍵字：

美食誌, 台七乙, 咖啡廳, 美食

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