蕾哈娜FENTY x PUMA回歸首發話題「鏡面鞋」！KENZO虎紋運動鞋Vernon先上腳

記者鮑璿安／台北報導

名人入主品牌擔任創意總監，以自身影響力演繹話題新作獲得加乘作用，歌手蕾哈娜 (Rihanna) 與運動品牌 PUMA 正式攜手推出全新單品，首發單品 Avanti 結合了 PUMA 足球鞋的高質量皮革設計與傳統跑鞋 Easy Rider 的經典大底，將於 9 月 16 日限量開賣。而KENZO則帶來潮流大神Nigo操刀的全新運動鞋KENZO-PACE，結合輕量舒適度與標誌性虎紋，絕對是下半年必收的鞋款之一！





▲蕾哈娜演繹FENTY x PUMA回歸的首發單品 Avanti 。（圖／品牌提供）

蕾哈娜與PUMA從 2015 年推出代表性鞋款 Creeper 開始，一路引領運動時尚旋風，今年重返品牌擔任創意總監，全新 FENTY x PUMA Avanti，以狂野的縫線刻畫出流線外型，搭配外翻式鞋舌，壓印上金箔色系 FENTY 和 PUMA 跳豹 LOGO，並採用奶油配色的柔軟復古皮革包覆，推出百搭的簡潔黑白色、時下流行的鏡面色調，帶來穿搭上的亮點。

首波 FENTY x PUMA Avanti 將9 月 16 日上午 11點在 PUMA 忠孝旗艦館、PUMA 昆明門市及 PUMA 台灣官方購物網站限量發售，並於當天下午 2 點在 FRUITION 接續開賣。而第二波 Avanti 也即將於今年秋天推出，粉絲們可一同關注。

▲KENZO全球品牌大使韓團SEVENTEEN 混血成員Vernon演繹全新運動鞋系列 KENZO-PACE 。（圖／品牌提供）

潮流大神Nigo加入KENZO擔任藝術總監後，延續品牌傳統文化之餘帶來街頭風貌，現重磅推出全新運動鞋系列 KENZO-PACE ，連全球品牌大使韓團SEVENTEEN 混血成員Vernon也親自演繹。這雙 KENZO-PACE鞋面飾有鮮明的反光logo作為點綴，而鞋底則呈現流線型虎紋拼色圖案，向KENZO傳統老虎元素致敬，更具避震、輕便特點，採用技術性聚氨酯與各種網眼組相結合，編織出最卓越的回彈性。色系上也照顧到各個風格群體，女碼有全白、煙燻粉色，男碼則有全黑、銀灰色以供選擇。

▲KENZO-PACE 運動鞋配色齊全 。（圖／品牌提供）