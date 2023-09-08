此生一定要擁有的兩款木質香！撫平躁動情緒、擁有知性體香就靠它

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

木質香水近年蔚為流行，低調沉穩又不會過於強調性別的氣息，深受很多人喜愛，近期就盤點兩款厲害的木質香調，喜歡中性香的人絕對不能錯過。

＃嬌蘭 薔薇之木淡香精，125ml、售價6500元

如果說木質調是一曲史詩巨作，那嬌蘭的薔薇香水，就宛如一曲令人驚豔的小品，沒有晦澀艱深的華麗詞藻，輕鬆悠閒的曲調，讓人聽見的瞬間就能朗朗上口，好似人生歷程一直都有這麼一個熱愛自然的靈魂，終於遇見那暢快淋漓的瞬間，一品、再品仍然想深掘更多的細節。

那香氣宛如濕潤的泥土中，混合雨水的些微涼意，以此為養分的薔薇花樹根生生不息，為這大地注入一抹原木的寧靜，撫慰人心的同時又用一抹粉紅層層堆疊的花瓣，輕柔的環抱，重啟溫柔百媚嬌嫩姿態。

＃ARMANI/PRIVÉ 高級訂製淡香水花園系列－東方紅木，100ml、售價7500元

木質調之所以讓人傾心，關鍵就是那宛如大地之母的生命力與靜謐感受，讓躁動的情緒馬上受到撫慰，而這一支東方紅木更具備了這項特質，乍聞之下是宛如木芯深處令人安定的木頭香氣，是那樣扎實、親切，緩緩檀香的氣息為這基調增添了平和層次。

特別推薦在心情煩躁紊亂之際使用，更能讓人心情更為平和，迅速沖淡過度煩亂的神經，緩慢下來，回歸自然最初的平衡，重新排列思緒，不管是在出門使用，或是睡前嗅吸，都能再度讓人重回最原始的狀態，撫平焦躁不安。