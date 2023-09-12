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貴賓化身巨星！克萊亞「超模體驗之旅」宜蘭五星酒店盛大展開

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▲克萊亞2023年度星光盛宴，在宜蘭烏石港頂級遊輪酒店舉辦，現場匯集超過400位各界菁英名流，活動首度以素人形態在伸展上展演當季時裝。（採訪撰稿／記者邱筱茜；攝影剪輯／記者鄭遠龍）

記者邱筱茜／採訪報導

情歌天后辛曉琪，以一身亮片禮服，出席台灣時尚品牌克萊亞KERAIA超模體驗之旅。端莊典雅之美穿搭驚艷全場，現場還舉辦素人走秀，邀請與會貴賓大方走上舞台展現自我。

品牌總監蔡麗玉表示，「每一季的時裝週發表會，貴賓們都看到很多專業的模特兒走在伸展台上，藉由舉辦星光盛宴，讓貴賓們也能化身成為巨星，穿著克萊亞服飾體驗走在舞台上的滋味。此次，一共有88位素人參與走秀」她提到，「每個女人都有很多不同的場合，在不同的場和穿對衣服是一件很重要的事，會使一個人自信又自在，貴賓們只要一進到克萊亞，就可以找到合適她的衣服，讓她在生活中能夠毫不費力地優雅。」

▲2023克來亞年度盛事-星光盛宴，在全新的烏石港五星度假郵輪酒店席開40桌盛大舉辦，這場時裝秀由克萊亞的88位VIP擔任超級名模，展示2023秋冬系列的最新設計，將貴賓從頭到腳到腳打造成超模巨星▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲情歌天后辛曉琪受邀出席克萊亞2天1夜星光之旅，演唱一首一首的經典歌曲，台下觀眾滿滿回憶湧上心頭。（圖／記者鄭遠龍攝）

2023克來亞年度盛事2天1夜星光盛宴，在全新的烏石港五星度假郵輪酒店，席開40桌盛大舉辦，吸引各界菁英名流參加，被譽為時尚CEO的溫筱鴻，受邀擔任活動主持人，以及品牌好友主播王淑麗，也分享起自己對品牌的喜愛。

品牌好友主播王淑麗表示，「克萊亞服飾設計非常多元，可以針對職業婦女穿出她的專業，在晚宴或者是戶外場合，都能夠發揮她自我的魅力跟特色，這是我最喜歡克萊亞的地方。」

▲2023克來亞年度盛事-星光盛宴，在全新的烏石港五星度假郵輪酒店席開40桌盛大舉辦，這場時裝秀由克萊亞的88位VIP擔任超級名模，展示2023秋冬系列的最新設計，將貴賓從頭到腳到腳打造成超模巨星▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲2023克來亞年度盛事星光盛宴，邀請品牌的VIP擔任超級名模。（圖／記者鄭遠龍攝）

克萊亞將88位VIP貴賓從頭到腳打造成超模巨星，展示2023秋冬系列的最新設計，時裝秀舉辦地點凱渡廣場酒店，外觀是吸睛的郵輪造型，坐擁海景第一排，遠離喧囂，讓生活宛如奢華的假期，如同日常穿搭高貴不失優雅風尚。

▲2023克來亞年度盛事-星光盛宴，在全新的烏石港五星度假郵輪酒店席開40桌盛大舉辦，這場時裝秀由克萊亞的88位VIP擔任超級名模，展示2023秋冬系列的最新設計，將貴賓從頭到腳到腳打造成超模巨星▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲克萊亞KERAIA品牌總監蔡麗玉（左）、總經理林志杰（右）和情歌天后「辛曉琪」台上大合照。（圖／品牌提供）

品牌總經理林志杰表示，「凱渡度假酒店今年3月份才開幕，是一間非常新的酒店、休閒空間寬敞，讓我們的客人有放鬆的體驗，有度假的感覺，舉辦超模素人走秀，事實上這也是我們跟高端的客人互動，非常重要的一個活動。」

▲2023克來亞年度盛事-星光盛宴，在全新的烏石港五星度假郵輪酒店席開40桌盛大舉辦，這場時裝秀由克萊亞的88位VIP擔任超級名模，展示2023秋冬系列的最新設計，將貴賓從頭到腳到腳打造成超模巨星▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲▼2023克來亞頂級星光之旅，在全新的烏石港五星度假郵輪酒店舉辦，希望能為品牌VIP帶來獨特的山海景緻體驗 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲2023克來亞年度盛事-星光盛宴，在全新的烏石港五星度假郵輪酒店席開40桌盛大舉辦，這場時裝秀由克萊亞的88位VIP擔任超級名模，展示2023秋冬系列的最新設計，將貴賓從頭到腳到腳打造成超模巨星▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

為了讓盛宴更加獨特，品牌特別結合知名旅法藝術家黃嘉祥，跨域聯名時尚跨界系列，將山海之意象融入創作當中，重新解構，由畫作延伸至時尚商品，克萊亞KERAIA為女性，打造獨特高質感的專屬時尚，穿上它讓妳充滿自信，展現強大氣場，星光之旅不僅讓顧客感受到尊榮體驗，更是時尚態度以及生活美學的體現。

關鍵字：

克萊亞, 辛曉琪, 時尚, 凱渡廣場酒店, 時裝秀

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