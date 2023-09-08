fb ig video ETtoday search mobile

吃對加速瘦！營養師教吃5種「助減脂食物」：黑巧克力也有用

>

▲▼ 營養師教吃5種食物讓減肥更順利。（圖／達志示意圖）

▲營養師分享5種有助於減肥的食物，讓你更有效地瘦下來。

記者張毓容／台北報導　圖／達志示意圖

隨著現代人生活型態、飲食習慣改變，越來越多人有肥胖、體脂高的困擾，而想要讓減肥減脂更順利，除了控制飲食份量，選對食物更是關鍵。知名營養師蕭瑋霖（杯蓋）就分享5種能幫助減脂減肥的食物，有的能幫助提高代謝、增加能量消耗，也有的能抑制食慾、減少吃甜食的慾望，快來把這些食物適當地加入飲食中，讓你更有效率瘦下來。

▲▼ 營養師教吃5種食物讓減肥更順利。（圖／達志示意圖）

＃橄欖油

橄欖油中含有豐富的酚類物質、類胡蘿蔔素，具有抗氧化的效果。另外橄欖油也含有豐富的單元不飽和脂肪酸，其中佔脂肪比例高達70%，並且以油酸佔大宗。適量攝取橄欖油能幫助降低壞的膽固醇(LDL)，對於減脂也有一定的幫助。

由於橄欖油的結構相對穩定，因此適合煎、煮、涼拌…...等烹調方式，而挑選橄欖油時，蕭瑋霖提醒一定要注意「游離酸度」，建議選擇游離酸度較低的「特級初榨橄欖油」以及「初榨橄欖油」，對於健康比較有保障。

＃綠茶

綠茶中含有多種兒茶素，而其中的一種兒茶素「綠茶素（EGCG）」屬於強抗氧化物，能幫助清除自由基，具有抗氧化、抗發炎的效果；而綠茶中還有少量咖啡因，有研究顯示，同時攝取綠茶中的EGCG以及咖啡因，具有減重以及減脂的效果，但如果是單純只攝取EGCG，對於體重和體組成的變化則不大。

但蕭瑋霖也提醒，雖然以研究結果來說，喝茶的確能幫助減脂，但其實需要每天持續飲用，且很長一段時見才能看到效果。建議如果想要減脂的話，可以適量地飲用無糖綠茶，再搭配飲食控制和運動，效果會更好。

▲▼ 營養師教吃5種食物讓減肥更順利。（圖／達志示意圖）

＃咖啡

咖啡中的咖啡因除了有提神效果，還有提高代謝及幫助減脂效率的功效！有研究顯示，攝取咖啡因能提高靜態代謝率（RMR）、並增加能量消耗。在一篇文獻中提到，給予受試者含有200mg咖啡因的咖啡，與沒有攝取咖啡因的組別相比，飲用後90分鐘內的RMR上升了約4～8%，每天能多消耗約60～130大卡左右的熱量。

此外，在運動前攝取咖啡因有幫助減脂的效果。在一項針對「咖啡因攝取對於代謝與運動表現影響」的實驗中，在運動前60分鐘攝取330mg咖啡因的組別比起沒有攝取的組別，運動結束後能再多消耗17%的脂肪。

但蕭瑋霖也提醒，需選擇無加糖咖啡，減少精緻糖，也減少攝取額外熱量，另外每個人對於咖啡因的耐受程度不同，如再飲用咖啡後會產生失眠、心悸…等症狀，建議還是避免飲用。

＃辣椒

辣椒不但能夠當作調味料，提供食材不同層次的風味，適量地食用辣椒也能對健康帶來好處。這是因為辣椒中含有特殊成份「辣椒素」，具有抗氧化的效果，另外攝取辣椒素也能使體溫上升，根據實驗推測，可能增加身體能量消耗，並能幫助促進脂肪氧化和降低食慾。

▲▼ 營養師教吃5種食物讓減肥更順利。（圖／達志示意圖）

＃黑巧克力

黑巧克力能抑制食慾，減少吃甜食的慾望，且黑巧克力中也含有類黃酮成份「可可黃烷醇」，具有抗氧化的效果，建議如果是減脂期想吃甜食的人，可以選擇黑巧克力來吃。但畢竟黑巧克力依舊屬於甜食，還是建議要適量攝取。

►營養師揭減肥要避開「6種NG食物」！　吃對6食物提升瘦身效率

►營養師曝「讓你瘦不了」的6大NG行為！健康食物吃過量也中

►營養師曝「容易養成易胖體質」的5種食物！還會加重慢性發炎

►造星課開班啦！慶《ETstar學習雲》平台開站，限時早鳥優惠4折起，加上「ETSTAR」折扣碼還可再折50元！點我手刀立即搶課☛

關鍵字：

減肥, 瘦身, 減脂, 飲食, 食物, 營養師

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

用對眼霜讓你年輕5歲　小S愛用款曝光

用對眼霜讓你年輕5歲　小S愛用款曝光

TOD'S芭蕾舞鞋放大豆豆萌翻

TOD'S芭蕾舞鞋放大豆豆萌翻

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

林志玲戴珍珠吐金句：悶熱也要淡定的靜下

林志玲戴珍珠吐金句：悶熱也要淡定的靜下

勞力士併購百年錶店！版圖橫跨經銷「一條龍」

勞力士併購百年錶店！版圖橫跨經銷「一條龍」

陳庭妮分享夫妻小甜蜜：互穿衣服

陳庭妮分享夫妻小甜蜜：互穿衣服

令人稱羨的17歲！NewJeans Haerin戴滿DIOR珠寶

令人稱羨的17歲！NewJeans Haerin戴滿DIOR珠寶

周杰倫戴千萬元勞力士連撞兩大咖

周杰倫戴千萬元勞力士連撞兩大咖

ET Fashion

推薦閱讀

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面