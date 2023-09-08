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倪妮中門全開性感爆棚　楊紫瓊別上巨大胸針氣場沒輸

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▲▼CINDY CHAO活動與Anna Hu作品 。（圖/公關照）

▲擔任CINDY CHAO全球大使的大陸女星倪妮（左），身穿超低胸禮服亮相，與設計師Cindy開心合影。（圖／CINDY CHAO提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

台灣珠寶設計師Cindy Chao（趙心綺）自創品牌CINDY CHAO在國際舞台發光發熱，年度大作蝴蝶珠寶是不少收藏家爭相收藏的目標，昨晚於上海龍美術館（西岸館）舉辦的「光影之間 對影成蝶--2023年度蝴蝶大師作品展」，吸引奧斯卡影后楊紫瓊、全球品牌大使倪妮共襄盛舉，兩位女星不約而同選穿黑色禮服展現強大氣場，倪妮更大膽中門全開，以身穿超低胸黑色禮服搭配珠寶，完美示範「高級性感」。

▲▼CINDY CHAO活動與Anna Hu作品 。（圖/公關照）
▲楊紫瓊身穿黑色Balenciaga黑裝搭配大器的CINDY CHAO胸針，雍容華貴。

▲▼CINDY CHAO活動與Anna Hu作品 。（圖/公關照）
▲楊紫瓊欣賞CINDY CHAO蝴蝶珠寶的細膩工藝。

奧斯卡與金球獎雙料影后楊紫瓊，身穿Balenciaga高領黑裝亮相，她於左肩別上CINDY CHAO大器的彩色寶石胸針、祖母綠耳環與胸針，雍容華貴模樣震攝全場；而身兼導演與演員身分的馮德倫也現身，一同欣賞歷經5年打造的2023 Black Label Masterpiece 大師系列年度蝴蝶Amour Butterfly儷影蝴蝶，此作品是Cindy為一對相識20年的藏家夫婦特別創作，是品牌10件年度蝴蝶作品中首次對外公開展出，接下來將在香港、台北巡迴展覽。

▲▼CINDY CHAO活動與Anna Hu作品 。（圖/公關照）
▲馮德倫（右）現身支持展覽支持Cindy。

▲▼CINDY CHAO活動與Anna Hu作品 。（圖/公關照）

▲CINDY CHAO 2023 Black Label Masterpiece No.1大師系列年度蝴蝶Amour Butterfly儷影蝴蝶。

同樣積極更於國際市場的台灣珠寶設計師Anna Hu（胡茵菲）的同名品牌，也有精彩的蝴蝶作品，第一件霜雪蝴蝶戒指於2018年巴黎高訂周發表，讓英國珠寶世家MOUSSAIEFF掌舵者Alisa Moussaieff一見傾心，促成雙方在2021年起的合作，而在今年巴黎高訂周上，Anna正式宣佈將以霜雪蝴蝶原創設計為基礎，開創完整系列蝴蝶珠寶。

▲▼CINDY CHAO活動與Anna Hu作品 。（圖/公關照）
▲ANNA HU於巴黎高訂周期間展出霜雪蝴蝶戒指IV。（圖／ANNA HU提供，以下同）

▲▼CINDY CHAO活動與Anna Hu作品 。（圖/公關照）

▲ANNA HU霜雪蝴蝶戒指III鑲嵌7.03克拉D色VS2凈度馬眼形切割鑽石、梨形切割鑽石、圓形明亮式切割鑽石、帕拉伊巴碧璽。

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關鍵字：

CINDY CHAO, 趙心綺, Anna Hu, 倪妮, 楊紫瓊, 馮德倫

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