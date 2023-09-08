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勞力士收購寶齊萊未來未知　先做自己推台北與台中特別版錶

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▲▼寶齊萊,蕭邦 。（圖／公關照）

▲寶齊萊推出傳承系列年曆雙盤計時碼錶城市錶台北版（右）與台中版。（圖／寶齊萊提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

錶界龍頭勞力士（Rolex）8月底拋出震撼彈，宣布收購全球最大奢侈手錶零售商之一的寶齊萊（Bucherer），Bucherer自1888年創立以來，始終維持家族經營，但第三代經營者Jörg Bucherer沒有直系後代，決定出售公司，而他一手經營壯大的腕錶品牌Carl F. Bucherer併入勞力士後的未來仍未知，目前仍依既定計畫發表新錶，今在台公開兩款專為台灣市場製作的獨家錶，分別為台北與台中版的傳承系列年曆雙盤計時碼錶，各限量88只。

▲▼寶齊萊,蕭邦 。（圖／公關照）

▲寶齊萊推出傳承系列年曆雙盤計時碼錶城市錶台北版為金色漸變色面盤。

▲▼寶齊萊,蕭邦 。（圖／公關照）
▲寶齊萊傳承系列年曆雙盤計時碼錶台北版的錶背雕刻台北101、摩天輪等地標。

▲▼寶齊萊,蕭邦 。（圖／公關照）
▲寶齊萊傳承系列年曆雙盤計時碼錶台中版的錶背呈現東海大學教堂等地標。

今年起寶齊萊將產品線聚焦在馬利龍（Manero）、柏拉維（Patravi）和傳承（Heritage）三大系列，分別呈現都會感、運動風與傳統製錶工藝特色，此次為台灣市場打造的傳承系列年曆雙盤計時碼錶探索城市之美，台北版為漸變金色面盤、台中版為漸變綠色款，顯示大日期、月份與計時碼錶功能，錶背則以雷射鐫刻兩個城市的地標，特殊處理的立體質感不會有磨損問題。

▲▼寶齊萊,蕭邦 。（圖／公關照）

▲蕭邦Mille Miglia Classic計時碼錶共有4色可供選擇。（圖／蕭邦提供）

蕭邦今年新款Mille Miglia計時碼錶也以亮色吸睛，色調靈感源自古董汽車車身塗裝，例如Lucent Steel™精鋼款腕錶搭配「Verde Chiaro」（淺綠色）和「Rosso Amarena」（櫻桃紅色）環形緞面打磨飾紋錶盤，或「Nero Corsa」（賽車黑色）團花紋錶盤；而採用符合倫理道德標準的18K金和Lucent Steel™精鋼打造的雙材質錶款，則配上「Grigio-Blue」（藍灰色）緞面打磨錶盤，每一款都發想自參加不同年代1000 Miglia千里賽的賽車車身塗裝色漆和內飾，再次彰顯品牌與一千英里耐力賽等古董車賽事的深厚淵源。

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關鍵字：

寶齊萊, Carl F.Bucherer, 蕭邦, Chopard

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