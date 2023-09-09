頭髮狂掉好稀疏？營養師曝「6種養髮食物」還能防白髮

▲營養師分享吃對食物有助改善掉髮問題，養出健康頭皮秀髮。

記者張毓容／台北報導 圖／達志示意圖、翻攝IG@sooyaaa__

現代人掉髮問題日益嚴重，甚至不少人年紀輕輕就開始出現掉髮狀況，頭髮越來越稀疏！而掉髮除了遺傳、壓力等因素，跟營養攝取不足、營養不均也有關係。營養師Tun就在小紅書上分享了養髮護髮食物清單，適當補充以下6種食物，有助於養出健康頭髮和髮絲，幫你養回豐盈蓬鬆秀髮。

＃富含礦物質鋅的食物



當體內缺乏礦物質鋅時，會導致髮質變差，頭髮出現乾枯細軟的現象，甚至容易掉髮。建議可從生蠔、文蛤、扇貝、鮮蝦、海魚等富含鋅的海鮮類食物來補充。

＃含鐵食物



人體缺乏鐵質會阻礙頭皮毛囊中的毛乳頭細胞對營養的吸收，就會出現掉髮、斷髮等狀況。建議可從豬肝、豬血、鴨血、牛肉、豬肉或紅莧菜等食物來補充鐵質。

＃優質蛋白質食物



蛋白質是頭髮生長的主要原料之一，當蛋白質攝取不足時，頭髮會變得越來越乾燥且容易斷裂，甚至會出現大量掉髮的現象，尤其是正在減肥、飲食控制的人更要注意，別為了瘦身而忽略蛋白質的攝取。要補充蛋白質，像是雞肉、雞蛋、海鮮、豆腐、豆漿、黑豆等都是很推薦的優質蛋白質來源。

＃富含維生素E的食物



缺乏維生素E會導致血液凝結，無法幫助頭皮對抗自由基的傷害，容易導致毛囊受損傷，而使頭髮出現乾枯、毛躁以及掉髮的現象。要補充維生素E，像是腰果、花生、芝麻、板栗等食物都是很推薦的食物。

＃富含維生素B群的食物



維生素B群能推動身體產生黑色素顆粒物，若是產生的黑色素顆粒物不足，就容易長出白髮，且維生素B群也與蛋白質的合成、代謝有關，也能幫助紅血球生成與造血，所以維生素B群與頭髮生長有不小關係。建議可以從深綠色蔬菜、燕麥、玉米、牛奶、瘦肉等富含維生素B群的食物來補充。

＃富含酪胺酸的食物



酪胺酸是生成黑色素的基本物質，如果缺乏酪胺酸就容易導致頭髮花白。像是胡蘿蔔、菠菜、芹菜、無花果、番茄、香蕉等蔬果，或是豆類、魚類、雞肉、乳製品等高蛋白質食物，都是很推薦可補充酪胺酸的食物。