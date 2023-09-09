排44小時瘋搶Swatch聯名潛水錶　最夯的竟不是「無輻射」款

▲Blancpain與Swatch聯名Bioceramic Scuba Fifty Fathoms腕錶INDIAN OCEAN款（左）13,000元，黑色錶為Blancpain經典五十噚腕錶。（圖／Swatch提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

Swatch同集團的名錶品牌Blancpain（寶珀）聯名的5款Bioceramic Scuba Fifty Fathoms機械腕錶，今上午11時在西門形象店與台北101專賣店正式開賣，開賣前兩間店各聚集約100人的排隊人潮，最早開始排隊的錶迷7日下午3時就到，等了44小時終於入手心儀錶款，而熱門款式顛覆開賣前錶界的預估，非印有著名「NORADIATIONS」無輻射標誌的ARCTIC OCEAN北極洋錶，而是藍色的大西洋款，定價13,000元，目前蝦皮最高炒到約23,000元。



▲Blancpain聯名Swatch 5款Bioceramic Scuba Fifty Fathoms機械腕錶，分別以太平洋、大西洋、印度洋、北極洋和南極洋五大洋為主題。



▲Swatch西門形象店外開賣前聚集約110人排隊。

Blancpain屬於收藏家級品牌，知名度不若歐米茄（OMEGA），因此與Swatch的聯名款的炒作價，未若品牌與歐米茄聯手推出的MoonSwatch Moonshine Gold錶高達5倍之多，但Blancpain經典潛水錶「五十噚」Fifty Fathoms動輒50萬元起跳，能在較平價的Swatch上擁有五十噚的元素，仍讓錶迷甘心排隊購買，5款Bioceramic Scuba Fifty Fathoms機械腕錶，分別以太平洋、大西洋、印度洋、北極洋和南極洋五大洋為主題，不限量採常態式販售，而Swatch與歐米茄的Moonshine Gold特別版僅在滿月之日銷售。



▲錶迷排隊多時，興奮入手Bioceramic Scuba Fifty Fathoms機械腕錶。



▲今在台開賣的5款Swatch Bioceramic Scuba Fifty Fathoms腕錶，以藍色ATLANTIC OCEAN大西洋款最受歡迎，13,000元。

近日火熱的聯名款還有Uniqlo與KAWS合作的服裝系列，不少潮流粉絲想第一時間入手，昨開賣前多家店舖已出現排隊潮， 不過令人意外的是當天完售的非UT，而是為此次聯名特別推出的限量ARTBOOK K，官網開賣不久就完售，探究其原因除了別具收藏意義，或許也跟贈送限量肩背包有關，成為此次聯名人氣與買氣最旺的商品。



▲Uniqlo昨開賣與KAWS聯名系列也引發排隊潮。（圖／Uniqlo提供）