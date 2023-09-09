髮量一少就顯老！盤點「6款頭皮精華 」讓你成為髮量富翁





▲養護頭皮從年輕開始。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／綜合報導

抗落髮不再是男生的專利，女生髮量一少更是顯老，研究指出，35歲後頭髮生長速度會日漸變慢、髮量開始慢慢減少；就像臉部抗老一樣，想要留住髮絲，頭皮護理要趁早開始，擁有健康頭皮即能擁有豐盈髮絲，一起來當髮量富翁吧！

▲Yves Rocher 伊夫黎雪 活力健髮頭皮精華，75ml，899元。

溫和無矽靈配方、98%純天然成分；添加高濃度龍舌蘭萃取物及人蔘萃取物等活性成分，平衡保濕、強化頭皮防禦力。

▲Hairmax 極緻修護頭皮精萃，1,890元。

被網友暱稱為防脫髮神器，除了專利配方 NRG8-pLEX®外，更添加多種營養成分，為頭皮和髮絲提供營養支持，並輔助對抗衰老現象，奠定健康的頭皮發展環境，使頭髮更豐盈蓬鬆。

▲艾瑪絲 草本強健 養髮精華液EX，115ml，1,680元。

採用日本專利山葵根植萃成分，專為稀疏髮肌研發設計，從根源養成豐盈健康髮。經由日本研究發現，專利山葵根成份，具有強韌髮根、調理油脂分泌，維持頭皮健康環境，實現豐厚濃密髮。

▲uka頭皮賦活精露，50ml，1,780元。

針對都會生活容易造成的髮肌損害所設計的「頭皮專屬小棕瓶」，配方高達93%天然成分，蘊含香草豆、射幹根、蘋果細胞萃取等滋養成分，透過甘草酸、玻尿酸補充頭皮水分；靈芝、人參補氣養髮；芍藥根去除頭皮異味，有效調理頭皮健康。

▲rahua 聖壇木頭皮活效調理精華乳，38ml，1,450元。

富含omega-9的rahua油，能強韌髮根，減少髮絲斷裂；聖壇木油為天然的抗菌成分，有助於維持頭皮健康。大麻籽油富含胺基酸及omega3、6、9，能夠為肌膚建立屏障，清新的薄荷香氣能協助釋放頭部壓力。

▲basiik 微生平衡11高效養髮液，80ml，2,280元。

添加歐美日四國專利成份，高達11%的植萃配方，更能完整改善頭皮蘊髮環境，滋養頭皮恢復健康狀態，直接針對頭皮做養護，改善頭皮異味，達到舒緩改善泛紅的狀況，使用起來非常便利。