淺眠多夢？起床好累？專家教你「3招」輕鬆入眠

▲起床神清氣爽已成為現代人的奢求。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／台北報導

起床總是覺得累？都是因為昨晚上床時間到了，卻還捨不得睡，淺眠多夢、睡眠品質不足，是現代人的通病，久而久之就成了惡性循環，聽聽諮商心理師陳姿僅教你療癒舒眠，讓你知道「現在該睡了」。



#察覺自身的睡眠狀況

睡眠時數並非評估睡眠品質的唯一條件，因為每一個人所需的睡眠時間都不相同。「睡醒時有沒有充飽電的感覺？」是自我判斷睡眠品質最簡單的方法，體察自己的身體與心理感受。

#找到影響睡眠品質的原因

睡不好除了心理壓力等因素之外，也必須同步檢視生理因素，例如長期因為筋膜炎而睡不好，建議先行改善身體的疼痛，例如尋求物理治療、或是換一張適合自己身體的床墊。

#打造舒眠環境

睡前時光可以藉助天然精油的療癒香氣，幫助身心徹底放鬆，營造舒適好眠情境。例如使用沉靜的乳香、穩定而堅毅的黑雲杉、平易近人的薰衣草，串聯成為迷人的複方精油。使用紓壓精油配方的沐浴用品或是枕頭香氛，都是簡易上手的好方法。

☆起床肌膚黯淡無光怎麼辦？

▲CNP 蜂膠能量彈潤保濕棉，(70片) ，890元。

加入整罐蜂膠安瓶及玻尿酸、積雪草等保濕舒緩成分，協助改善肌膚保濕度、光澤度、健康穩定度及修護肌膚保濕屏障。棉片採雙面設計，凸面做化妝水擦拭;平面當作面膜濕敷。

▲KOSE 無限肌緻晚安修護面膜，100g，1,000元。

內含形狀記憶膠成分，能使肌膚由內而外感受到豐盈滿足感，清涼水潤的凝膠質地，加上清新的薰衣草花香調舒緩肌膚與心靈。



