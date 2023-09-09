超準！挑一杯看起來「最貴的飲料」看看你在別人眼中是怎樣的人

記者曾怡嘉／台北報導

在別人的眼中你是怎樣的人呢？相信大部分的人都會好奇吧！《小紅書》上就有一個心理測驗，憑直覺挑一杯最貴的飲料，就可以透視別人心中是怎麼想你。



#不要思考，你覺得最貴的飲料是哪一杯呢？

▲（圖／翻攝自小紅書）

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挑選1的你

第一次見到你，會覺得你不太好相處，但是深入了解後，你其實很可愛，對朋友更是親切體貼。你對很多事情都有強烈好奇心，但卻不是一個衝動的人，凡事會思考利弊得失再去做。

挑選2的你

你對自己的要求很高，不喜歡讓人看到你脆弱的一面，但對朋友來說，你是很好的說心事的對象，朋友不算多，但是每個都很要好，有時候別給自己太大壓力，有時候不強求，事情反而比想像來得順利。

挑選3的你

你外冷內熱，腦子裡總有些天馬行空的想法，朋友都覺得你很有趣，平時也喜歡涉獵流行美容新知，善於發掘生活中美好的事物，在朋友圈中是很受歡迎的開心果。

挑選4的你

你很講義氣，朋友給你的託付你都會放在心裡，但有時候心情好壞都寫在臉上，和你相處有時候會有點壓力，不過你就是一個善良的人，要和你有很深的交情才知道你是可遇而不可求的朋友。

挑選5的你

你很聰明，遇到任何事情都能冷靜面對，頭腦清晰且非常有條理，任何事情都有SOP，或許你在工作上不是主管，但卻有把大家團結凝聚的本事，擁有強大的個人魅力。