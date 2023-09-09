點飲料之前請三思！營養師曝手搖飲「配料熱量圖鑑」

▲香甜又有嚼勁的珍珠總讓人一口接著一口。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／台北報導

來杯喝杯手搖飲，心情真暢快，但開心同時又怕胖嗎？營養師高敏敏分享手搖飲配料熱量圖鑑，讓你一眼看懂熱量高低，另外也要提醒大家，別以為無糖就零熱量，無糖奶茶熱量也有200大卡，點飲料前先算一下你喝進了多少熱量。



▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

你的手搖飲都加那些配料呢？以上資訊大約是一份的熱量估值，但營養師高敏敏提醒，每一樣料基本上都有加糖，因為這樣才會有香甜的味道，因此即便你點了無糖茶，料裡面也潛藏了精製糖（大約2-4顆方糖量）。

高敏敏也提醒，衛福部建議每日精製糖攝取量，應不超過整天總熱量10%，最好控制在5%以下，假設每日攝取2000大卡，那麼糖的攝取量應低於200大卡，換算可以吃到20-50克的量。

而糖分攝取過多，也會帶給身體很多負擔，營養師也列舉12項影響，下次預備點手搖飲之前不可不慎，偶爾喝加料的手搖飲可以，但是天天喝真的不建議。

#易胖：吃糖=增加熱量，造成體重上升



#蛀牙：造成口腔環境酸化，腐蝕琺瑯質



#加速變老：糖化終產物（AGEs）會加速老化機制



#內分泌失調：當糖分攝取過多，身體會增加分泌島素



#血壓升高：刺激血管發炎造成血壓上升



#血脂升高：使血液中的三酸甘油脂濃度提升



#糖尿病：胰島素敏感度下降，造成糖尿病風險

#心血管疾病：糖使血管內膜老化，造成動脈硬化



#頭昏、頭痛：血糖快速變化導致頭痛



#影響認知功能、情緒：長期高血糖下，會影響腦血管健康



#脂肪肝：過多的糖會使肝臟脂肪堆積



#冒粉刺、痘痘：吃太多糖，容易影響荷爾蒙，造成皮膚問題