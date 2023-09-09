早餐吃純粹、盡量正面思考！賈靜雯分享凍齡「6個祕訣」

▲賈靜雯膚況和身材都維持在高標之上。（圖／翻攝自FB/賈靜雯，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

賈靜雯駐顏有術，日前她參加Dior保養品活動，也大方分享她的凍齡秘訣，她笑稱古人的智慧真的有用，當心靈和外表被滿足後，和小孩子相處起還也會更快樂。

#早上起床前先暖身

賈靜雯分享，早上睡醒後不會直接彈起來，她會先用先搓搓全身暖身，從臉按到頭皮，接著再到耳朵，搭配輕輕拍打再起床，這些動作雖然很像老人家，但是古人的智慧真的管用。

#送完小孩就是大保養時間

送完小孩上課以後，若是沒有工作就會去運動，回到家就是大保養時間，會從泡澡開始，特別會加強按摩小腿，帶動全身身體循環，接著保養臉、頭皮護理，一整套結束之後，覺得自己的心靈和外表狀態都被滿足，之後和小孩相處自己也會更快樂。

#維持身心健康，外貌才會美

她相信心理狀態是會影響外貌的，鼓勵女生一定要找到自己喜歡的東西，有時間就和朋友出去來個下午茶、吃個甜點，千萬別孤單，也鼓勵大家一定要動起來，運動絕對有好處。

#習慣的保養品不太會更換

像現在夏轉秋的季節，肌膚更容易敏感，會特別選擇保濕、鎮定功能的保養品，也提醒大家換季時盡量不要替換保養品，因為膚況不穩，若又換到不合適的，肌膚會變的很糟糕。

#吃對早餐很重要

早餐建議大家吃簡單純粹一點，她舉例自己早上不吃精緻澱粉，會吃地瓜、一顆蛋，搭配上蔬菜汁，一天的開始很重要，吃錯早餐容易昏昏欲睡，早餐吃好，一整天都會覺得輕盈舒服。

#盡量正向思考

當然她也會有負面的時候，但凡事盡量往好處想，當有壞心情的時候，也試著去面對或是擁抱，這時候會去嘗試從沒嘗試的事情，用消去法來度過低潮，回頭再看就會覺得沒什麼大不了！