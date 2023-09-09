想立馬飛首爾！Lady Dior Celebration逛展送限量別針　拿鐵奶泡上有DIOR包

▲DIOR首爾聖水洞概念店正在進行Lady Dior Celebration展覽。（圖／品牌提供，以下同）

記者林明瑋 / 綜合報導

最近的首爾充滿藝文氣息，9月17日前如果有前往的計畫，千萬別錯過正在DIOR首爾聖水洞概念店展出的Lady Dior Celebration展覽，以經典的Lady Dior為主軸，由藝術家以各種方式詮釋，很有看頭，逛展不但無需預約，還能獲得限量小別針，送完為止；PRADA則在首爾舉辦了第10屆Prada Mode，透過多名導演的視角，推動當代電影藝術，此外，蘇富比也在首爾開設實體空間，將舉行展覽、講座、工作坊等活動，是不是想飛一趟，沈浸其中。

▲Lady Dior Celebration展覽贈送的限量別針，以及限定版拿鐵。

Lady Dior Celebration

正在DIOR首爾聖水洞概念店展出至9月17日，包包不只是包包，也能充滿想像力、化為藝術品，由24位韓國藝術家打造共42件Lady Dior As Seen By 系列及Dior Lady Art系列的創作，從不同視角重新詮釋他們眼中的Lady Dior，韓國藝術家所創作的Cella雕塑作品，在展區中心佇立。

DIOR聖水洞概念店呼應巴黎蒙田大道 30 號總店的外觀，既美又有氣勢，這家店2022年5月開幕、期間限定兩年，也就是只到開2024年，原本就是熱門的打卡地，現在有展覽可以看，概念店內的Café Dior還推出灑上Lady Dior圖案的拿鐵，更增加想前往的誘因。

Prada Mode

PRADA於首爾藝文空間KOTE，舉行第10屆Prada Mode，為期兩天的活動以多元與平行（Plural and Parallel）為主題，在知名策展人李淑京的策劃下，KOTE 的多座建築物成為3名當地導演的舞台，例如運用將圖書館變成充滿圖畫、光線與陰影的房間等方式，探討美食文化、虛無、死亡等議題。

Prada Mode會在不同城市舉行，為VIP們提供聚焦當代文化的獨特體驗，今年5月在東京庭園美術館、9月則到了首爾，每次都是不同主軸，多元又有特色。

蘇富比首爾空間

蘇富比拍賣行進駐位於Hannam Hwawon大樓，開設首爾空間，這是繼香港、上海、新加坡後，又一個可舉辦展覽、講座等各式藝術文化相關活動的地點，為蘇富比在亞洲再立里程碑。

▲蘇富比首爾空間所在的建築外觀。（圖／蘇富比提供）