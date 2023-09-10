靠吃能美白！營養師點名「3種防曬食物」　遠離曬黑、斑點危機

▲營養師點名3類有助於防曬美白的食物，搭配防曬措施就能遠離曬黑危機。

記者張毓容／台北報導 圖／達志示意圖、翻攝IG@etudeofficial

雖然即將進入換季時節，但目前依舊豔陽高照，紫外線還是不容小覷，想要安全進入秋冬不曬黑，除了做好防曬，飲食上也有一些技巧！營養師沈夏冰就分享幫助「防曬又美白」的3招飲食秘訣，吃對以下3類食物，讓你遠離曬黑危機，養出白嫩肌膚。

＃多吃富含茄紅素的食物



茄紅素具有非常強的抗氧化性，能通過抗氧化作用，減少紫外線對皮膚的損傷，尤其是減少日曬產生的紅斑。有某些研究發現，攝取充足的茄紅素，會增加皮膚當中的茄紅素含量，接受日照之後，紫外線會破壞茄紅素，使得皮膚的茄紅素含量下降，進而能透過抗氧化的效應，保護皮膚的膠原蛋白。

如果想要維持肌膚勻亮，去餐廳或購買外食時，建議看到番茄就一定要點，平時也可以吃些小番茄、紅色西瓜，尤其在夏季期間或外出日曬時間較長的時候可以多吃一點，補水又防曬。

＃多吃維生素C含量高的食物



維生素C能有助於抑制酪胺酸酶的活性，進而影響黑色素的形成，但是單純的靠喝檸檬水是沒什麼太大作用的。營養師更建議吃一些新鮮的蔬菜水果，尤其各種綠葉蔬菜、甜椒、柑橘類水果或芭樂、奇異果、草莓等，都是很好的維生素C來源。

＃額外補充複合維生素礦物質



營養師建議可以每天補充一顆複合維生素礦物質的營養補充劑，不僅是為了防曬，也是為了彌補大量出汗過程中造成的維生素B群和電解質的流失。