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卡粉人有救了！彩妝師教妝前「4步面摩法」　底妝再也不卡不起皮

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▲▼Goss大叔教換季底妝不卡粉4秘訣。（圖／翻攝小紅書、ＩＧ）

▲想擁有服貼清透的漂亮底妝，彩妝師提醒妝前保養是關鍵。（圖／翻攝IG@etudeofficial）

記者張毓容／台北報導　圖／翻攝小紅書@Goss

對許多非油性肌的人而言，一進入換季最頭痛的就是底妝卡粉問題，妝前擦再多保養品都沒用，只要一上粉底就開始斑駁起皮，真的好讓人受不了！在YouTube擁有近400萬訂閱人數、紅遍全球的彩妝師「Goss大叔」Wayne Goss就分享了5招特別適合換季或乾燥季節使用的底妝急救技巧，跟著做就能輕鬆擁有超服貼又持久的輕薄底妝，其中更有他自創的「面摩法」，網友試過都大讚「真的可以」、「不卡粉了」！

▲▼Goss大叔教換季底妝不卡粉4秘訣。（圖／翻攝小紅書、ＩＧ）

1.妝前保養靠「Maskage面摩法」

Goss大叔提醒，想擁有服貼、漂亮的底妝，首先最重要的步驟就是妝前的護膚打底！所以第一個要分享的技巧就是把保濕乳霜當作急救面膜來使用，同時還要搭配按摩手法，因此被他稱為「Maskage面摩法」（Mask+Massage），可簡單拆分為以下4個步驟。

Step 1：熱敷全臉
首先用一條熱毛巾蓋在全臉熱敷15秒左右，讓毛孔充分打開。

Step 2：全臉厚敷乳霜
取出大量的乳霜，要用到平時用量的2～3倍才能達到效果，將乳霜塗到臉上並停留5分鐘。

▲▼Goss大叔教換季底妝不卡粉4秘訣。（圖／翻攝小紅書、ＩＧ）

Step 3：按摩重點區域
在最容易卡粉的地方，重點進行按摩，像是眼下、鼻翼等位置。

Step 4：化妝水擦拭全臉
等到皮膚將乳霜充分吸收後，再用化妝水擦掉多餘的乳霜，「面摩法」就完成了。

Goss大叔表示，完成後會感覺皮膚有點微黏，這就是最適合上粉底的狀態了！只要短短幾分鐘，就能讓肌膚發生很大的變化，就像剛做完臉一樣，而且一整天都不會拔乾。

2.全臉拍蜜粉再塗粉底液

在「面摩法」保養完成後，直接全臉上蜜粉，用刷子沾取蜜粉並輕拍上臉，只要薄薄地掃一層就好了，這樣就不用擔心會影響後續上粉底。

在秋冬季節，肌膚較乾的人建議使用滋潤型的粉底液，也因為滋潤型粉底比較好鋪開，所以可以把粉底直接點塗上臉，再用美妝蛋拍開就好了。

▲▼Goss大叔教換季底妝不卡粉4秘訣。（圖／翻攝小紅書、ＩＧ）

3.將遮瑕產品混合乳霜

取出少量的高保濕乳霜，按照1：1的比例跟遮瑕膏或遮瑕液進行混合，再把混合好的遮瑕拍在像是眼下等容易卡粉的區域。

這個方法可以把遮瑕的質地變得更滋潤，而且還不會影響遮瑕力。這裡還有一個很重要的關鍵，因為使用跟妝前保養是同一款乳霜，所以底妝的每一步都能融合得很好，這樣才能讓妝容維持的更久。

▲▼Goss大叔教換季底妝不卡粉4秘訣。（圖／翻攝小紅書、ＩＧ）

▲▼Goss大叔教換季底妝不卡粉4秘訣。（圖／翻攝小紅書、ＩＧ）

4.用微量乳霜提亮臉部

想在霧面妝感的基礎上，肌膚還能帶點自然透出的光澤，Goss大叔建議可以用「少量乳霜」來提亮臉部。但執行這一步時要很小心，只要取非常少量的乳霜，先在手背上搓揉一下，直到乳霜變成透明狀，用美妝蛋的尖端去沾取手背上的乳霜，再輕輕地按壓在像是顴骨或任何你想要突出、提亮的區域上，記得手法是輕輕地按壓上去，千萬不要拖拽，以免破壞掉已經畫好的底妝。

這個技巧可以讓妝容在保持著面中是啞光的同時，臉部外側又能有淡淡的光澤，隨著頭部的轉動，皮膚就會像是玻璃球般通透。

5.全臉噴上定妝噴霧

最後，為了讓妝容更持久，再噴上一層定妝噴霧，這樣就能完成輕透服貼、不卡粉又持久的美麗底妝。

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彩妝, 美妝, 底妝, 粉底, 換季, 卡粉, 斑駁, 起皮, 改善, 妝前保養, 秘訣, Goss大叔, YouTuber, 彩妝師

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