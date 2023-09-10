星巴克9／11起連續兩天買一送一　那堤、星冰樂都有優惠

▲星巴克買一送一趨勢制式化，每周一幾乎都有活動。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

星巴克9／11起連續兩天推特定品項買一送一優惠，要民眾抓住夏天的尾巴，本次包括最熱銷的那堤，以及特定星冰樂冰飲都在優惠之列，快揪一位口味志同道合的朋友一起享半價優惠；最近推出新形象與新店型的伯朗咖啡館，每周一也針對旗下會員推買一送一，兩杯產品可任選以低價者計，也很適合口味不一的消費者一同掌握小確幸。

星巴克在9／11與9／12兩天，推出「夏末不可錯過必喝的推薦 指定品項好友分享日」活動，活動當日從上午11點至晚上8點，至門市購買特定品項兩杯特大杯冰熱、風味一致的指定飲料，其中一杯由星巴克招待，每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。

提供買一送一的優惠品項包括冷萃咖啡、香檸蜜柚冷萃咖啡、那堤（含特選）、焦糖瑪奇朵（含特選）、福吉茶那堤、醇濃抹茶那堤、草莓巴西莓椰奶風味星沁爽、焦糖咖啡星冰樂、醇濃抹茶星冰樂共9大項。不提供買一送一優惠門市請看文後列表。

伯朗咖啡卡友獨享飲品買一送一，在9月每個周一也做好做滿，只要持伯朗Lounge卡消費，可享飲品買一送一，飲品不限品項與容量，結帳金額以高價品計算，手沖咖啡、瓶裝飲品、啤酒不適用本活動，並限結帳當日領取。

星巴克未提供買一送一優惠門市：

松山機場、松機T2、一航廈3F、新二航廈B2、二航廈4F、二航廈5F、二航廈D3、二航管制4F、小港國際站、青埔、六家、烏日、苗栗高鐵、彰化高鐵、雲林高鐵、嘉義高鐵、台南高鐵、左營高鐵、南港高鐵、松山車站、台鐵一、板橋車站、中壢休息站、湖口休息站、西湖休息站、泰安南、泰安北、南投休息站、西螺、東山休息站、關廟南、仁德南、仁德北、草山、花蓮和平、洄瀾、宜蘭頭城、福隆觀海、清境、日月潭、中埔穀倉、奇美博物館、墾丁福華、海生館、龍門、101典藏。