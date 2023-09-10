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皮膚科醫師點名5個常見「爛臉保養法」　小心慢性毀容、變敏感肌

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▲▼ 皮膚科醫師曝5個「毀容式保養法」。（圖／翻攝IG）

▲皮膚科醫師提醒，想擁有好肌膚先檢視自己的保養方式是否有誤。（圖／翻攝IG@laneige_kr）

記者張毓容／綜合報導　圖／翻攝IG@ahc.official、@innisfreeofficial

你是不是也奇怪，買了很多口碑保養品，每天都認真擦好擦滿，為何就是看不到效果，有時肌膚狀態還變差？問題可能就出在你的保養做錯了！知名皮膚科醫師廖苑利就點出5個超常見的「爛臉式保養」，小心這些容易做錯的保養方式，讓你美肌不成，反而慢性毀容。

▲▼ 皮膚科醫師曝5個「毀容式保養法」。（圖／翻攝IG）

＃1天洗臉超過2次

一天當中使用洗面乳超過2次，會使皮膚自身油脂、水份減少，容易乾燥。廖醫師提醒，正確洗臉方式，油性肌頂多早晚各用一次洗面乳即可；乾性肌則建議早上可用清水洗臉，晚上再用洗面乳。

＃經常去角質

頻繁使用磨砂膏去角質，肌膚角質會慢慢變薄，削弱肌膚的天然保護膜，更會導致敏感肌。廖醫師表示，其實不用常用去角質產品，一個月最多用2次即可。

▲▼ 皮膚科醫師曝5個「毀容式保養法」。（圖／翻攝IG）

＃長時間敷面膜

敷面膜最大的問題就是敷太久，皮脂膜會流失，讓肌膚逐漸變得敏感，就像把手久泡在水裡面會變皺，這是因為油脂被去除，皮膚開始吸水，如果沒有控制好敷面膜的時長和頻率，就很容易造成皮膚過度水合。正確的面膜敷法，建議每周敷2～3次，每次敷的時間不超過10～15分鐘。

＃過度保養

有些人為了想要好肌膚，保濕、美白、抗老全都想要，就把覺得厲害的保養品層層疊疊都往臉上塗，整個保養流程塗了5瓶、7瓶還嫌少。但肌膚可以吸收的程度有限，使用過多的保養品不見得能全部被吸收，反而會造成肌膚負擔，而保養時手法過重會拉扯肌膚，會對肌膚造成刺激、損傷，這樣過度保養不僅養不出好肌膚，甚至可能變成敏感肌。

▲▼ 皮膚科醫師曝5個「毀容式保養法」。（圖／翻攝IG）

＃頻繁濕敷或噴化妝水

化妝水的成分90%都是水，頻繁的濕敷或噴化妝水浸潤角質層，接觸空氣後都很容易蒸發掉，無法起到保濕作用，反而很容易讓皮膚乾燥加重。廖醫師建議，洗臉清潔後，可直接塗抹精華和乳液／乳霜即可。

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關鍵字：

保養, 護膚, 錯誤, NG, 誤區, 壞習慣, 皮膚科醫師, 醫生

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