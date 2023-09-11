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星巴克9／11起推特定品項買一送一　點9款飲品直接現賺一杯

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▲星巴克買一送一。（圖／環球購物中心提供）

▲星巴克今針對特定品項推買一送一優惠，記得要11點以後去買。（圖／環球購物中心提供）

記者蔡惠如／綜合報導

星巴克9／11周一起連續兩天續推買一送一優惠，本次針對旗下9款現做飲品推好友分享，包括那堤跟星冰樂都有囊括，早餐時段別忘路易莎也有全飲品第二杯半價優惠，伯朗咖啡館周一會員好友日也可選擇，看到這裡是否想帶一杯咖啡開啟整周工作好心情呢？不想喝咖啡的話85度C還有多多分享日，特定多多飲品第二杯只要10元。

▲星巴克買一送一,春日門市。（圖／業者提供）

星巴克在9／11與9／12兩天，推出「夏末不可錯過必喝的推薦 指定品項好友分享日」活動，活動當日從上午11點至晚上8點，至門市購買特定品項兩杯特大杯冰熱、風味一致的指定飲料，其中一杯由星巴克招待，每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。

提供買一送一的優惠品項包括冷萃咖啡、香檸蜜柚冷萃咖啡、那堤（含特選）、焦糖瑪奇朵（含特選）、福吉茶那堤、醇濃抹茶那堤、草莓巴西莓椰奶風味星沁爽、焦糖咖啡星冰樂、醇濃抹茶星冰樂共9大項。不提供買一送一優惠門市請看文後列表。

▲85度C多多綠茶優惠。（圖／業者提供）

85度C在9／12前，也推出多多分享日活動，民眾至門市購買大杯原價55元的「初露多多綠茶」，第二杯特價只要10元，等同原價為110元，活動期間只要65元，約打59折優惠，現購現取每人限購三組，寄杯辦法依各門市公告為主，85 Cafe APP線上訂餐無此優惠。

▲85度C、路易莎優惠,星巴克買一送一。（圖／業者提供）

▲路易莎9月起針對黑卡會員祭出天天第二杯半價。（圖／品牌提供）

路易莎從9月起，積極經營早餐市場，針對旗下黑卡會員，推出專屬優惠，上午11點前咖啡飲品（不含手沖、超越精品咖啡）可享天天第二杯半價，而上午11點後點特定咖啡飲品再搭配一份蛋糕，蛋糕享有9折優惠。

▲星巴克買一送一,星巴克,伯朗,丹堤。（圖／翻攝各業者官方粉絲團）

伯朗咖啡卡友獨享飲品買一送一，在9月每個周一也做好做滿，只要持伯朗Lounge卡消費，可享飲品買一送一，飲品不限品項與容量，結帳金額以高價品計算，手沖咖啡、瓶裝飲品、啤酒不適用本活動，並限結帳當日領取。

星巴克未提供買一送一優惠門市：
松山機場、松機T2、一航廈3F、新二航廈B2、二航廈4F、二航廈5F、二航廈D3、二航管制4F、小港國際站、青埔、六家、烏日、苗栗高鐵、彰化高鐵、雲林高鐵、嘉義高鐵、台南高鐵、左營高鐵、南港高鐵、松山車站、台鐵一、板橋車站、中壢休息站、湖口休息站、西湖休息站、泰安南、泰安北、南投休息站、西螺、東山休息站、關廟南、仁德南、仁德北、草山、花蓮和平、洄瀾、宜蘭頭城、福隆觀海、清境、日月潭、中埔穀倉、奇美博物館、墾丁福華、海生館、龍門、101典藏。

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