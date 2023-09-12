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RICHARD MILLE追求極致完美　獨創上鍊機制傲視群倫

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▲▼ Richard Mille廣編 。（圖／公關照）

▲RICHARD MILLE RM 65-01灰色Quartz TPT®石英纖維腕錶。（圖／品牌提供，以下同）

時尚中心／台北報導

對創新技術與藝術巧思孜孜追求的RICHARD MILLE，再度給予收藏家驚喜，為品牌首款將雙秒追針計時功能應用於自動上鍊機芯的RM 65-01自動上鍊雙秒追針計時碼錶，推出灰色Quartz TPT®石英纖維款式，另一新款RM 30-01離合擺陀自動上鍊腕錶則是內外進化，兩款新作均彰顯品牌的核心理念：人體工學設計、俐落的線條和卓越的手工修飾工藝，並在機芯的穩定性與精準性追求極致完美。

▲▼ Richard Mille廣編 。（圖／公關照）
▲RICHARD MILLE RM 65-01灰色Quartz TPT®石英纖維腕錶的快速上鍊按把改成黃色。

RM 65-01自動上鍊雙秒追針計時碼錶
歷經近五年精心研發，RICHARD MILLE品牌迄今為止所推出製作工藝最為複雜的時計作品RM 65-01自動上鍊雙秒追針計時碼錶，內外設計都與賽車緊密相扣，繼Carbon TPT®碳纖維款、5N紅金與Carbon TPT®碳纖維錶款，以及五級鈦合金腕錶大受收藏家好評後，再推新作灰色Quartz TPT®石英纖維款式，細節配色也經過重新設計，例如紅色的快速上鍊按把改成黃色，讓整只錶更為出色，也展現品牌對美學的講究。

▲▼ Richard Mille廣編 。（圖／公關照）
▲RICHARD MILLE RM 65-01灰色Quartz TPT®石英纖維錶堪稱一台真正的賽車，配備可以讀取中途時間的追針秒針。

RM 65-01自動上鍊雙秒追針計時碼錶最新色調灰色 Quartz TPT®石英纖維款，是RICHARD MILLE投入大量研發的結晶，Quartz TPT®材質創造的每一種新色調都需要歷經數月研發，才能達到準確的顏色並符合歐盟REACH規範，新色不僅帶來耳目一新的感受，Quartz TPT®石英纖維材質的耐用性、功能性和舒適性也是吸引收藏家的原因。

除了外觀讓人聯想到賽車，RM 65-01自動上鍊雙秒追針計時碼錶內在宛若強大的賽車引擎，充分體現RICHARD MILLE的技術實力，其碼錶計時的精確度提升至十分之一秒，配備一枚可以讀取中途時間的追針秒針，是品牌首次將雙秒追針計時功能應用於自動上鍊機芯，此枚RMAC4機芯與Vaucher Manufacture Fleurier合作開發的一體化機芯，矗立在由五級鈦合金橋板支撐的五級鈦合金底板上，搭載六齒導柱輪結構和垂直耦合裝置，確保絕佳的穩定性能，出廠前更經過一連串的嚴苛測試，包括從模擬衝擊和墜落、防水與磁場測試，到針對所有功能的10年加速老化測試。

▲▼RM 。（圖／公關照）
▲RICHARD MILLE RM 65-01灰色Quartz TPT®石英纖維錶的錶背，可欣賞品牌首次將雙秒追針計時功能應用於自動上鍊機芯的RMAC4機芯。

▲▼ Richard Mille廣編 。（圖／公關照）
▲RICHARD MILLE RM 65-01系列另有5N紅金與Carbon TPT®碳纖維（左），以及五級鈦合金款可供選擇。

RMAC4機芯另一項創舉是配備RICHARD MILLE首款自製專利快速上鍊裝置，只需在8點鐘位置的按鈕上按壓125次，發條盒即可完全上鍊，由於此上鍊方式對扭矩傳遞水準要求非常高，品牌成功克服此項艱鉅挑戰；同時，RM 65-01自動上鍊雙秒追針計時碼錶配備了性能更優異的全新齒輪箱設計，可使用位於錶冠中央的按鈕選擇所需功能，按下錶冠即可在手動上鍊（W）、半瞬跳日期調整（D）或設定時間（H）之間進行切換，輕鬆操作外亦能清楚辨識各項功能，因RM 65-01採用不同顏色來標示腕錶功能與按鈕，貼心設計實用與美學兼具。

▲▼ Richard Mille廣編 。（圖／公關照）
▲RICHARD MILLE RM 30-01離合擺陀自動上鍊五級鈦合金腕錶。

RM 30-01離合擺陀自動上鍊腕錶
RICHARD MILLE內外皆翻新設計的RM 30-01離合擺陀自動上鍊腕錶，以嶄新運動風格亮相，延續品牌經典的酒桶型錶殼線條設計，錶盤則進一步重新詮釋鏤空設計，沒有過往錶款中的曲線造型，改採菱形的幾何結構展現深度與層次感，而動力儲存、上鍊和錶冠功能選擇器均使用不同色彩突顯，容易辨別操作亦彰顯年輕活力。

▲▼ Richard Mille廣編 。（圖／公關照）
▲RICHARD MILLE RM 30-01離合擺陀自動上鍊五級鈦合金腕錶的錶背顯露全新RMAR2機芯。

RM 30-01離合擺陀自動上鍊腕錶的錶盤經過重新布局外，內載機芯也翻新，搭載新款RMAR2自動機芯具實用的大日期顯示功能，而動力機制也經過精心研發，當動力儲存達到55小時，其可變幾何結構擺陀就會與上鍊機制自動分離，以消除上滿鍊後的發條張力，確保RMAR2機芯能在發條盒最理想的穩定扭矩／動力比率之下運轉，當動力開始耗盡並低於40小時動力儲存時，擺陀將重新自動嚙合並使發條盒再度上鍊，佩戴者可透過11點鐘位置的離合器嚙合狀態指示，了解擺陀是處於上鍊（on）或（off）分離狀態。

▲▼RICHARD MILLE廣編 。（圖／公關照）
▲五級鈦合金與5N紅金搭配的RICHARD MILLE RM 30-01離合擺陀自動上鍊腕錶。

RICHARD MILLE腕錶的每一項設計，都為日常使用帶來便利，例如RM 30-01離合擺陀自動上鍊腕錶位於2點鐘位置的按鈕，可選擇所需的模式，而錶冠功能指示器位於錶盤大日期視窗上方，一眼可辨所選模式是上鍊功能（W）、日期設定（D）或調校時間（H）；強悍功能外也講求佩戴的舒適性，此款全部採用五級鈦合金的腕錶含錶帶在內僅96克，另有5N紅金打造底蓋、錶圈搭配五級鈦合金中層錶殼的款式。

▲▼ Richard Mille廣編 。（圖／公關照）
▲RICHARD MILLE RM 30-01離合擺陀自動上鍊腕錶，內外均經過重新設計，彰顯精湛工藝。

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