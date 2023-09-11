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紐約時裝周／Krystal驚喜同框李冰冰！傳奇超模壓軸Ralph Lauren老錢風新生

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記者鮑璿安／台北報導

紐約時裝周已如火如荼進行中，時隔4年時間重返官方日程的Ralph Lauren自然是焦點之一，品牌邀請超強星光見證此場大秀，大陸女星李冰冰、韓星Krystal 鄭秀晶同框，美國女星茱莉安摩爾（Julianne Moore）、天后﻿J. Lo珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez）、模特兒Amanda Seyfried都齊聚。本季更一改丹寧厚重休閒的面貌，各種仿舊水洗牛仔面料混搭彩繪花卉，呈現出新穎的浪漫情懷！

▲▼Ralph Lauren 。（圖／品牌提供）

▲李冰冰（左）與Krystal 鄭秀晶。（圖／品牌提供）

▲▼Ralph Lauren 。（圖／品牌提供）

▲（左起）Julianne Moore、JLo、Diane Keaton、Amanda Seyfried。（圖／品牌提供）

Ralph Lauren選址於布魯克林造船廠（Brooklyn Navy Yard）揭開2024 春季時裝秀，83歲品牌創辦人Ralph Lauren親自講述：「我的2024春季女裝系列詮釋嶄新的浪漫風格，融合率性和雅緻的浪漫主義色彩，宣揚自由創造個人風格的精神。」便可想像出品牌的嶄新風貌。

▲▼Ralph Lauren 。（圖／品牌提供）

▲▼Ralph Lauren 。（圖／品牌提供）

▲仿舊水洗牛仔面料混搭彩繪花卉 。（圖／品牌提供）

品牌美式基因的脈絡之內，丹寧被賦予如晚禮服般的新生姿態，大秀前段重點以丹寧材質混合水鑽、布章、羽飾，藝術風格十足的仿舊水洗牛仔面料混搭彩繪花卉，有別丹寧厚重的印象，呈現出拖曳長裙搭配馬甲上衣的輕柔打扮，模特兒手拎RL 888 系列包款開場，讓人落入率性氛圍。

▲▼Ralph Lauren 。（圖／品牌提供）

▲▼Ralph Lauren 。（圖／品牌提供）

▲以矚目迷人黑金色打造出正式感的套裝禮服 。（圖／品牌提供）

近幾年時尚圈盛行的老錢風（old money），Ralph Lauren作為該風格的鼻祖，這一季以矚目迷人的黑色和金色融入金屬編織面料，無論是套裝或是貼身的禮服廓形，都洋溢著高級感。品牌更請到資深超模 Christy Turlington壓軸閉秀，她穿著金色不對稱斜肩禮服登場，不隨時間改變的優雅姿態足夠一再回味。

▲▼Ralph Lauren 。（圖／品牌提供）

▲資深超模 Christy Turlington壓軸閉秀 。（圖／品牌提供）

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關鍵字：

紐約時裝周, Ralph Lauren

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