Rosé長腿在紐約搶盡鋒頭！連體衣超性感、Jil Sander小黑裙輕鬆混搭精品

記者鮑璿安／台北報導

2024春夏紐約時裝周進行中，連韓團BLACKPINK成員Rosé也恰好在紐約出席品牌公開活動，走到哪裡都是鏡頭焦點的她，最新造型跟著曝光，分別運用澳洲設計師品牌Alex Perry連身裙裝、Jil Sander小黑裙等單品，在性感與甜美可愛之間來回切換，完全沒有駕馭不了的搭配。





▲BLACKPINK成員Rosé在紐約出席活動穿上Alex Perry連身裙裝。（圖／翻攝自Rosé IG）

Rosé近日在紐約出席RIMOWA活動時，以澳洲設計師品牌Alex Perry連身裙裝現身，絲絨材質布料結合深色系帶來一絲神秘感，服飾上的細小水鑽更在暗夜中閃亮，而獨特的削肩剪裁則襯出Rosé的身材優勢，彰顯肩頸線條和纖細腰身，在不科學的長腿比例之下，更搭配了DOLCE & GABBANA厚底粗跟鞋，帶來碰撞美感，使得這身打扮別具時尚張力。

▲Rosé 以Jil Sander小黑裙混搭Saint Laurent皮鞋 。（圖／翻攝自Rosé IG）

此外，Rosé還在當地參與音樂活動，這天換上了Jil Sander小黑裙，簡潔的輪廓結合放大緞帶增添童趣感，在胸前以鏤空三角層次透出肌膚。如此的性感風格交織下，Rosé不忘搭配她所代言的Saint Laurent皮鞋，加上一雙白襪點綴，以她拿手的學院單品打造百變魅力。