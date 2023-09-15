亮・珠寶／志玲姐姐美頸襯瀑布耳環迷死人　舒淇大膽選撞色款

▲寶格麗品牌代言人舒淇戴寶格麗頂級珠寶出席第80屆威尼斯影展閉幕式。（圖／寶格麗提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

一般女星選擇搭配服裝的耳環，多以最百搭的「安全牌」白鑽設計為主，好萊塢女星潔西卡雀絲坦（Jessica Chastain）日前出席第80屆威尼斯影《Memory》首映紅毯，即戴上璀璨耀眼的寶格麗（BVLGARI）垂墜鑽石耳環吸引目光，而品牌代言人舒淇更勇於挑戰高難度穿搭，戴上頂級彩寶與鑽石耳環配灰紫色的禮服，耳環鑲嵌的紫水晶恰好呼應服裝，完美！





▲舒淇配戴的寶格麗耳環鑲嵌2顆梨形切割黃水晶、2顆枕形切割紅碧璽、4顆橄欖石圓珠、2顆紫水晶圓珠與美鑽。

舒淇向來是紅毯資優生，此次以威尼斯影展評審身分登上閉幕式紅毯，身穿灰紫色圓領的Armani Privé 2023 秋冬高級訂製服包緊緊，上身的外套邊緣與袖口皆飾以閃亮水鑽，搭配布滿珠繡的打褶紗裙，風格大器，她同時搭配寶格麗耳環，鑲嵌2顆梨形切割黃水晶、2顆枕形切割紅碧璽、4顆橄欖石圓珠、2顆紫水晶圓珠與鑽石，繽紛色彩為她整體造型注入活潑氣息；奧斯卡影后潔西卡雀斯坦則穿著深V剪裁的Gucci古銅金色亮片禮服現身，由於禮服已夠搶眼，配上寶格麗Magnifica鑽石耳環恰到好處。





▲好萊塢女星潔西卡雀絲坦穿Gucci禮服搭配寶格麗珠寶出席威尼斯影展《Memory》首映紅毯。





▲潔西卡雀斯坦戴的寶格麗Magnifica鑽石耳環璀璨耀眼。

最能襯托出頸部線條的長耳環，在服裝搭配上，以低領剪裁服裝為佳，若是搭配高領衣，領口設計也不宜過於繁複，避免互搶風采。林志玲日前出席TASAKI Atelier系列發表會，也以低胸禮服搭配如瀑布般傾瀉而下的Waterfall珍珠長耳環，珍珠隨著身體律動而輕晃搖擺，也完美襯托她的美麗頸部線條，迷人極了。





▲林志玲佩戴TASAKI Atelier系列Waterfall珍珠鑽石耳環，優雅迷人，2,820,000元。

近年來耳環設計更為前衛、大膽，未必要成對佩戴，戴單邊更加時髦，TASAKI Atelier系列推出不少單邊設計的華麗耳環，包括靈感源自絢麗多彩礦石的Ore系列，猶如火山爆發的奔放鑽石線條之間點綴珍珠、坦桑石、粉紅碧璽、藍寶石、帕拉伊巴碧璽、翠榴石等彩色寶石，順著耳際延伸而下，各有左、右耳款式，戴單邊氣勢十足。





▲TASAKI Atelier系列Ore鑲嵌阿古屋珍珠、鑽石、坦桑石、粉紅碧璽、藍寶石、帕拉伊巴碧璽、翠榴石左耳夾式耳環，3,110,000元。





▲TASAKI Atelier系列Ore鑲嵌珍珠、鑽石、火蛋白石、帕拉伊巴碧璽、黃色藍寶石、翠榴石右耳夾式耳環，5,930,000元。