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15款千元「厚底樂福鞋」推薦　小CK、D+AF經典方頭顯腿長想全包

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文／美人圈

除了一年四季都百搭的小白鞋值得收外，經典「樂福鞋」也是鞋櫃中不可或缺的百搭鞋款之一！樂福鞋不僅上班穿正式，私下約會搭配小洋裝也散發出優雅氣息，可鹽可甜，任何風格都能完美消化。今番編輯也整理出2023最新的「平價樂福鞋」清單，不僅千元價就能買到媲美專櫃大牌的款式，15款全都顯瘦顯腿長，趕緊看看哪一雙話題款最深得你的心吧！

2023最新千元厚底樂福鞋推薦品牌

CHARLES & KEITH 

小資女孩一致追捧的CHARLES & KEITH自然要列在樂福鞋首選清單中！除了散發滿滿高級感的亮面皮革款，必收的還有與韓國大熱女團ITZY合作的聯名款以及可以完美拉長腳型的微方頭高跟設計款，簡約低調又具質感，日常搭配小白襪就晉升甜系少女，真的很欠敗呀。

▲厚底樂福鞋 。（圖／翻攝自官網）

▲CHARLES & KEITH Giselle樂福鞋，NT$2,390。（圖／CHARLES & KEITH，下同）

▲厚底樂福鞋 。（圖／翻攝自官網）

▲CHARLES & KEITH 微方頭厚底樂福鞋，NT$2,090。

▲厚底樂福鞋 。（圖／翻攝自官網）

▲CHARLES & KEITHxITZY Rainier 厚底樂福鞋，NT$2,590。

PEDRO

CHARLES & KEITH姊妹牌PEDRO同樣夾帶著超高人氣打造多款吸睛樂福鞋款！伴隨秋季即將到來，PEDRO也搶先為鞋款注入優雅的黑白花呢，方形鞋頭設計增添了摩登現代感，高顏值和舒適感都兼顧。此外，李沐上腳的Eden高跟樂福鞋對小個子女孩也很友好，或是散發高雅幹練的黑白扭結樂福鞋都呈現出不同的魅力，女孩們全包真的不過份。

▲厚底樂福鞋 。（圖／翻攝自官網）

▲PEDRO Maggie皮革花呢樂福鞋，NT$3,290。（圖／PEDRO，下同）

▲厚底樂福鞋 。（圖／翻攝自官網）

▲PEDRO Eden皮革高跟樂福鞋，NT$3,690。

▲厚底樂福鞋 。（圖／翻攝自官網）

▲PEDRO皮革蝴蝶結樂福鞋，NT$3,030。

D+AF

先前找來宋智雅出任品牌大使的台灣平價女鞋品牌D+AF深受年輕妹子們喜愛，而它們家詢問度最高的鞋款自然也是經典樂福鞋！不論你是走學院風、個性酷妹風還是想要拿來日常上班穿搭搭配，D+AF樂福鞋都能滿足你。D+AF樂福鞋即便自帶重磅厚底設計，但穿起來腳感卻十足輕盈，外出奔走一整天都依然舒適。

▲厚底樂福鞋 。（圖／翻攝自官網）

▲D+AF金屬鎖釦輕量增高樂福鞋，NT$2,080。（圖／D+AF，下同）

▲厚底樂福鞋 。（圖／翻攝自官網）

▲D+AF金屬鎖釦輕量增高樂福鞋，NT$1,980。

▲厚底樂福鞋 。（圖／翻攝自官網）

▲D+AF基本款低跟樂福鞋，NT$1,480。

Grace Gift

Grace Gift除了與話題KOL打造的聯名鞋款很燒外，基本款樂福鞋也是不少女孩購物清單首選。本季Grace Gift照樣推出多款充滿細節的樂福鞋款式，討論度極高的包含與KOL逸歡聯名的軟奶油白色混搭奶茶色的金屬方頭低跟樂福鞋、經典黑色搭配復古馬銜扣等，大大滿足女孩百變的穿搭需求，且微增高的貼心設計直接打造逆天大長腿。

▲厚底樂福鞋 。（圖／翻攝自官網）

▲Grace Giftx逸歡 英倫金屬方頭低跟樂福鞋，NT$2,280。（圖／Grace Gift）

▲厚底樂福鞋 。（圖／翻攝自官網）

▲Grace Gift復古馬銜扣方頭樂福鞋，NT$1,960。

▲厚底樂福鞋 。（圖／翻攝自官網）

▲Grace Gift率性便仕厚底樂福鞋，NT$2,760。

MISS 21

不喜歡到處撞鞋的女孩肯定要把MISS 21的樂福鞋收入鞋櫃中！獨特鋸齒狀厚底、識別度超高的金屬粗鏈都讓樂福鞋立刻脫穎出眾，當然，基本百搭的黑、白、咖啡色MISS 21也都有。雖然MISS 21價位稍微偏高（因很多款式都是全真皮），但官網不定時就會有女孩最心動的折扣活動，折扣完幾乎一千元初就能把心儀款式帶回家啦！

▲厚底樂福鞋 。（圖／翻攝自官網）

▲MISS 21甜酷馬銜釦大頭樂福厚底鞋，NT$4,680。（圖／MISS 21，下同）

▲厚底樂福鞋 。（圖／翻攝自官網）

▲MISS 21質感金屬鍊條純色全真皮樂福低跟鞋，NT$4,980。

▲厚底樂福鞋 。（圖／翻攝自官網）

▲MISS 21新式復古LOGO牛漆皮大方頭樂福高跟鞋，NT$5,280。

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

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關鍵字：

美人圈, 厚底, 樂福鞋, CHARLES & KEITH, PEDRO, D+AF

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