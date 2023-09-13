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《走進你的時間》全余贇保養超佛系　精簡步驟養出高級感滑嫩美肌

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

近期改編自台劇《想見你》的韓劇《走進你的時間》上線，由安孝燮和全余贇擔綱男女主角，其中全余贇（前譯：全汝彬）26歲出道，具個人特色的外貌深受時尚圈青睞，如何養出高級感的滑嫩美肌？一起看下去。

《走進你的時間》全余贇

今年34歲的全余贇26歲那年以19禁電影《姦臣：色誘天下》正式出道，在《黑道律師文森佐》飾演霸氣的洪車瑛讓更多觀眾認識她，也因為這部片拿下2021年AAA亞洲明星盛典的「最佳演員獎」。

 
 
 
 
 

 
 

原版《想見你》在韓擁有高知名度，連帶男女主角許光漢、柯佳嬿在韓國亦是知名度大開。《走進你的時間》在剛傳開拍風聲之際選角就備受討論，最後確定由有「劇抛臉」稱號的安孝燮搭擋全余贇演出男女主角，全余贇更是首度挑戰一人分飾兩角，飾演2023年的「韓俊熙」以及1998年的「權珉周」。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

全余贇擁有清新高級氣質，不少網友也認為和柯佳嬿給人的感覺有幾分相似，不過兩位女主角還有個共通點，那就是素顏也能自拍的好膚質。或許使用的保養品會隨著季節變換，但以下三件事是她絕對不會漏掉且持續維持的保養習慣。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

全余贇佛系保養

1.素顏大隊隊員

在instagram上也能看到全余贇經常素顏出鏡，沒錯，和不少女星相同，全余贇沒有拍攝、沒有工作時私底下幾乎不化妝，才能讓工作時間以外的肌膚能夠好好休息。

▲金汝彬 。（圖／翻攝自IG）

▲全余贇經常素顏出鏡。（圖／IG@jeon.yeobeen）

2.防曬比什麼都重要

承上點，可以不化妝但絕對不能不防曬，一方面是全余贇也有提到自己一曬太陽就很容易形成斑點，同時因為是敏感肌也很容易出現泛紅狀態。而且紫外線本就是老化元兇，所以不僅出門前會擦防曬，全余贇也會把防曬帶在身上，定時補擦。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3.溫和保養無負擔

同樣的，因為是敏感肌的關係在保養品的選擇上也會更加注重成分單純及溫和，才不會造成肌膚刺激，引發泛紅或其他過敏反應。

 
 
 
 
 

 
 

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延伸閱讀：

7件事認識全余贇！19禁電影出道，以時髦丹鳳眼、水煮蛋肌出演韓版《想見你》女主角

● 《異能》韓孝周出道20年超凍齡！保養秘訣3招公開，養成仙氣透嫩美肌！

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 走進你的時間, 全余贇, 全汝彬, 保養

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