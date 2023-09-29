秋冬中長髮「韓系燙髮」5款推薦　像電棒般的自然捲度、慵懶的蓬鬆感

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

迎接秋冬季節，不少人會選擇此時將頭髮燙捲，用髮型呈現季節感。以下就精選5款韓系中長髮燙髮造型推薦，不管是自然慵懶或華麗搶眼通通有。

2023秋冬燙髮推薦

1.Sand Perm

就像沙丘一樣有著高低不定的起伏，Sand Perm是在具有層次剪裁的長髮上加上自然的平行波浪，呈現輕盈的流線感，是長髮中很俐落的造型。

2.Hug Perm

輕盈且大的C字捲度從髮中延伸到髮尾，打造出自然的弧度，同時也撐起髮根的蓬鬆感，無論有沒有瀏海只要是中長髮就很適合，推薦給喜歡自然弧度、想要髮型看起來更輕盈的人。









3. Godaegi Perm

Godaegi就是韓文電棒的意思，用電棒捲出來的捲度總是自然又好看，但過去的技術上較難呈現，不過隨著科技和技術進步，也能讓像電棒燙出來般的自然捲度更持久。

4.Rash Perm

捲度呈現為集中在髮尾的大捲，多為C字彎或S型的大捲，加上一點層次的處理，髮型不會太規則，帶有些許凌亂隨意的感覺。是經典且一直很受歡迎的捲髮。

5. Lace Perm

給人溫柔、優雅的感覺，垂直線條感的S型偏大捲度，保有水波紋立體蓬鬆的弧度，就像蕾絲的纏繞呈現優雅氣息，長髮使用起來也會給人華麗氣勢的感覺。





【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

● 2023秋冬中短髮燙髮4款精選推薦！俐落感捲髮、溫柔飄逸感層次⋯

● 2023男生中長髮髮型範本6款推薦！蓬鬆捲度自然好看、狼尾油頭超有型！