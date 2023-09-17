fb ig video ETtoday search mobile

7雙精品厚底運動鞋推薦　LV Trainer終於有女碼、Dior老花新增高筒版

>

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

穿來穿去，還是運動鞋穿起來最自在！時序來到2023年倒數的幾個月，雖然每天還在30多度的高溫，不過已是時尚圈上架秋冬新款的時候。聚焦在小隻女友善、修飾穿搭比例的「厚底運動鞋」，挑選出7雙精品們所推出的新鞋設計。

1、Dior

推出當年即成熱賣款的Walk’n’Dior運動鞋，以經典的Oblique老花讓人傾心。2023推出後底高筒版本，拼接上小牛皮、彈性織帶等異材質，運動風格更為強烈

2、Louis Vuitton

原本只做男生的LV Trainer運動鞋，在2023秋冬之際終於有女版尺寸！從籃球鞋延伸而來，以老花面料拼接牛皮，兩隻鞋的鞋底分別寫有「Louis」「Vuitton」字樣，率性外型誰穿都好看。 

▲Trainer運動鞋，NT$42,800。

3、Bottega Veneta

運動感十足的Orbit，取經90年代的運動鞋設計，網布加上流線的鞋面設計，帶有滿滿的懷舊氛圍。 

▲Bottega Veneta Orbit運動鞋，NT$29,000。

4、Kenzo

全新推出的Kenzo-Pace運動鞋，找上專門製作運動鞋的工廠製作，因此在鞋款上的「避震」與「輕便」皆有所考究，前衛的外型同時保留老爹鞋的復古魅力，鞋底的立體雕紋則是致敬Kenzo的老虎元素起源。 

▲Kenzo-Pace運動鞋，NT$18,800。

5、Prada

這幾年靠著輪胎厚底賣掉一雙又一雙鞋的Prada，也把這廣受歡迎的元素移植到運動鞋設計上，採用柔軟的Nappa皮革製作，俐落又有個性的外型，踩上時髦氣場馬上加分。

6、Chanel

想找氣質款式的話，請望向Chanel秋冬感的針織與麂皮拼接，高雅的燕麥白色調自帶仙氣濾鏡，簡單搭配牛仔褲＋毛衣，低調又不失細節。 

▲Chanel 針織象牙白運動鞋，NT$41,600。

7、Hermès

中性外型的Bouncing運動鞋，以穿搭來說有更多元的搭配方法，以兩種不一樣的山羊皮拼接製作，鞋底左右兩側分別綴有不同顏色的H字裝飾，含蓄設計卻別有亮點。 

▲Bouncing運動鞋，NT$29,100。

本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

不斷更新！2024春夏時裝週正式開跑，街頭潮人示範怎麼穿才時髦！

盤點孫芸芸的6雙同款涼鞋：愛馬仕毛毛拖當母女鞋、萬元內入手貴婦風涼鞋，每一款都超百搭

►造星課開班啦！慶《ETstar學習雲》平台開站，限時早鳥優惠4折起，加上「ETSTAR」折扣碼還可再折50元！點我手刀立即搶課☛

關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 精品, 厚底運動鞋

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

用對眼霜讓你年輕5歲　小S愛用款曝光

用對眼霜讓你年輕5歲　小S愛用款曝光

TOD'S芭蕾舞鞋放大豆豆萌翻

TOD'S芭蕾舞鞋放大豆豆萌翻

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

林志玲戴珍珠吐金句：悶熱也要淡定的靜下

林志玲戴珍珠吐金句：悶熱也要淡定的靜下

勞力士併購百年錶店！版圖橫跨經銷「一條龍」

勞力士併購百年錶店！版圖橫跨經銷「一條龍」

陳庭妮分享夫妻小甜蜜：互穿衣服

陳庭妮分享夫妻小甜蜜：互穿衣服

令人稱羨的17歲！NewJeans Haerin戴滿DIOR珠寶

令人稱羨的17歲！NewJeans Haerin戴滿DIOR珠寶

周杰倫戴千萬元勞力士連撞兩大咖

周杰倫戴千萬元勞力士連撞兩大咖

ET Fashion

推薦閱讀

根本人間清醒！伊能靜：女孩子在情感上可以用心，不要用力

根本人間清醒！伊能靜：女孩子在情感上可以用心，不要用力

你是健康還異常？營養師教你看「便便顏色」確認身體狀況

你是健康還異常？營養師教你看「便便顏色」確認身體狀況

UNIQLO：C聯名系列今開賣！時尚迷排隊搶買　超燒精品級風衣秒完售

UNIQLO：C聯名系列今開賣！時尚迷排隊搶買　超燒精品級風衣秒完售

秋冬髮型4大趨勢　原生感黑直髮搭齊瀏海超減齡、層次剪依然流行 超準！挑一杯看起來「最貴的飲料」看看你在別人眼中是怎樣的人 2023周年慶必買「加大版」保養！CPB激光瓶1+1禮盒、嬌蘭小金瓶6折再送神蜜水 「頭戴式耳機」復古回歸！趙露思、鞠婧禕都在用　7款好看又好聽推薦 誠品信義店「最後周年慶」9／15登場　祭歷年最優惠滿千送百說BYE BYE 誠品新店裕隆城9／20「提前開放」民眾入場　5重點搶先看 紐約時裝周／陳庭妮婚後重回紐約嗨喊：好興奮！Michael Kors大秀集結眾女神

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面