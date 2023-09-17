7雙精品厚底運動鞋推薦　LV Trainer終於有女碼、Dior老花新增高筒版

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

穿來穿去，還是運動鞋穿起來最自在！時序來到2023年倒數的幾個月，雖然每天還在30多度的高溫，不過已是時尚圈上架秋冬新款的時候。聚焦在小隻女友善、修飾穿搭比例的「厚底運動鞋」，挑選出7雙精品們所推出的新鞋設計。

1、Dior

推出當年即成熱賣款的Walk’n’Dior運動鞋，以經典的Oblique老花讓人傾心。2023推出後底高筒版本，拼接上小牛皮、彈性織帶等異材質，運動風格更為強烈

2、Louis Vuitton

原本只做男生的LV Trainer運動鞋，在2023秋冬之際終於有女版尺寸！從籃球鞋延伸而來，以老花面料拼接牛皮，兩隻鞋的鞋底分別寫有「Louis」「Vuitton」字樣，率性外型誰穿都好看。

▲Trainer運動鞋，NT$42,800。

3、Bottega Veneta

運動感十足的Orbit，取經90年代的運動鞋設計，網布加上流線的鞋面設計，帶有滿滿的懷舊氛圍。

▲Bottega Veneta Orbit運動鞋，NT$29,000。

4、Kenzo

全新推出的Kenzo-Pace運動鞋，找上專門製作運動鞋的工廠製作，因此在鞋款上的「避震」與「輕便」皆有所考究，前衛的外型同時保留老爹鞋的復古魅力，鞋底的立體雕紋則是致敬Kenzo的老虎元素起源。

▲Kenzo-Pace運動鞋，NT$18,800。

5、Prada

這幾年靠著輪胎厚底賣掉一雙又一雙鞋的Prada，也把這廣受歡迎的元素移植到運動鞋設計上，採用柔軟的Nappa皮革製作，俐落又有個性的外型，踩上時髦氣場馬上加分。

6、Chanel

想找氣質款式的話，請望向Chanel秋冬感的針織與麂皮拼接，高雅的燕麥白色調自帶仙氣濾鏡，簡單搭配牛仔褲＋毛衣，低調又不失細節。

▲Chanel 針織象牙白運動鞋，NT$41,600。

7、Hermès

中性外型的Bouncing運動鞋，以穿搭來說有更多元的搭配方法，以兩種不一樣的山羊皮拼接製作，鞋底左右兩側分別綴有不同顏色的H字裝飾，含蓄設計卻別有亮點。

▲Bouncing運動鞋，NT$29,100。

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