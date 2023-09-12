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LEVI'S X ERL聯名系列時尚迷都在關注　超寬版破壞細節必收

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Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

全球指標丹寧品牌LEVI'S攜手新銳高級街頭品牌ERL打造聯名系列，同樣流有美國血液的經典與新銳，成為深受時尚迷關注的創意系列。

時尚矚目之星

ERL是當今新銳設計師品牌中深受時尚人士歡迎的高街品牌，曾受各界名人與設計師所推崇，像是川久保玲、Kanye West、A$AP Rocky等人，由時裝設計師Eli Russell Linnetz於2020年創立同名品牌，擅長解構復古美式風格並添入不設限的年輕創意，有些未來、復古及詭譎的創意細節，讓時尚人士為之著迷。

系列合作靈感

而此次的聯名系列，標誌性丹寧大牌LEVI’S更找來了這個同樣源於美國的年輕品牌合作，先說道，LEVI’S的丹寧已達到文化現象等級，只要你愛時尚，衣櫃中很難沒有一件LEVI’S的單品，而這次雙方融合了懷舊復古元素及蘊含趣味性的創意手法，將波普藝術美學與滑板和衝浪文化巧妙揉合，LEVI’S® X ERL 2023秋冬聯乘系列，重新賦予了丹寧的穿著印象，彷彿加州陽光灑落的午後，愜意舒適，卻又充滿文化底蘊。

系列解析

LEVI’S迎來一百五十周年紀念，系列演繹經典丹寧褲的全新樣貌，復古寬鬆輪廓更為造型帶來今年秋冬的趨勢印象。

系列穿搭TIPS

低腰喇叭褲擁有面料抽鬚、破壞細節等細節，彰顯個性與自我風格。系列中的超寬版過膝版型更是一大亮點，將上身紮進褲裝中，打造良好的視覺比例，在美式復古元素中透露屬於當代的年輕活力！

接著，你會看到系列形象中濃厚的學院氛圍，彷彿美國高校生的經典穿搭，女生的短版上衣與經典丹寧夾克，無關男女，只要穿出適合自己的樣貌，展露優雅與自信，就是最好的造型！

「對我而言，原創性是極為重要的。我非常享受瀏覽LEVI’S®資料庫的過程，藉此充分了解該品牌的歷史、以及多年來原創者們如何定製並打造出一件件絕無僅有的丹寧單品。LEVI’S® X ERL聯乘系列洋溢著油漬搖滾、輕鬆閒適、和街頭滑板文化的盎然活力；合適於日常穿著，亦不失獨到的系列風采與美學精髓。」ERL品牌主理人Eli Russell Linnetz說道。

本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, LEVI’S, ERL

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