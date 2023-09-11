威尼斯影展梁朝偉、舒淇都戴寶格麗　法國前第一夫人「中空裝」秀美腿

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

威尼斯國際影展在2023年堂堂走入第80屆！義大利威尼斯影展（Venice International Film Festival）與法國坎城影展、德國柏林影展，合稱「世界三大影展」，特別的是，威尼斯影展其實是屬於威尼斯雙年展的項目之一，這是國際上最古老且最具指標地位的電影暨藝術相關展覽。

2023年威尼斯影展與紅毯等相關活動按照行事曆慣例，在八月下旬已正式開跑，展期共11天至9月9日，身為影迷和時尚愛好者不可能錯過！開幕典禮上舒淇以評審身分踏上紅毯，穿著義大利品牌Alberta Ferretti 2023秋冬系列的黑色西裝造型禮服，搭配她代言品牌寶格麗（BVLGARI）的珠寶作品更是耀眼；從李安手中接過威尼斯影展終身成就獎的梁朝偉，是首位獲此殊榮的華人演員，於舞台上忍不住拭淚的他，手上的戒指與腕錶則成另類焦點，以下繼續看更多2023威尼斯影展的紅毯珠寶腕錶之造型記錄：

2023威尼斯影展紅毯名人造型盤點

1：梁朝偉

2023年第80屆威尼斯國際影展終身成就獎得主－梁朝偉配戴寶格麗OCTO腕錶與B.zero1珠寶出席威尼斯影展相關活動，他挑選鈦金屬與黑色陶瓷款，低調展現紳士成熟魅力。

▲BVLGARI OCTO FINISSIMO AUTOMATIC超薄自動腕錶。



寶格麗自製自動上鍊機芯BVL138，鉑金微型自動盤；時、分顯示，小秒盤位於7點鐘位置，動力儲存60小時。40 mm錶殼採噴砂鈦金屬材質、透明錶背；鈦金屬錶冠搭配陶瓷錶圈；防水深度達 30 m；鈦金屬面盤、黑色指針經 PVD 鍍膜處理。鈦金屬錶帶，搭配折疊錶扣。

▲BVLGARI B.zero1 Rock系列，黑陶瓷三環鑽石戒指

黑陶瓷三環戒指，鑲嵌圓形切割密鑲鑽石，搭配黑陶瓷鉚釘。

▲BVLGARI B.zero1系列，玫瑰金啞光黑陶瓷雙環戒指。

玫瑰金戒指，飾以啞光黑陶瓷。

2：舒淇

舒淇繼以評審身分走上開幕典禮紅毯，穿著Alberta Ferretti 黑色西裝造型禮服搭配BVLGARI寶格麗作品，再次現身於影展期間舉辦的Giorgio Armani活動，同樣選擇來自BVLGARI的玫瑰金鑽石項鍊與古幣與鑽石耳環。

▲舒淇穿著Alberta Ferretti黑色西裝造型禮服搭配BVLGARI作品。（圖／美聯社）



▲BVLGARI SERPENTI VIPER系列 玫瑰金鑽石項鍊

玫瑰金鑽石項鍊，蛇鱗鑲嵌密鑲鑽石。

▲BVLGARI MONETE系列 頂級古幣與鑽石耳環

頂級黃K金耳環，鑲嵌2枚古希臘時期（色雷斯與克森尼索地區、西元前386-338年）古幣、32顆花式階梯形切割鑽石（E-G VVS-VS總重約3.12克拉）、2顆圓形明亮切割鑽石與密鑲鑽石（D-F IF-VVS總重約2.26克拉）。

3：Carla Bruni

法國前第一夫人卡拉布魯尼（Carla Bruni），出席威尼斯影展金獅獎終身成就獎紅毯，一席深V開衩的黑色禮服展現優雅性感身段，頸間的花形裝飾與來自蕭邦（Chopard）高級珠寶系列的鑽石耳環與手鍊，為整體造型畫龍點睛。

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