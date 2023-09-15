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BLACKPINK全員穿上高辣魚骨背心　下半年強勢單品打造超美純欲腰線

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

2023下半年準備迎來高辣警報！BLACKPINK在演唱會上全員都陸續以魚骨背心的造型登場，現在這股熱潮也漸漸展露勢頭，穿上後辣度超高的魚骨背心到底魅力何在，本篇一起來看看。

魚骨背心的設計特色

要說到外型看起來很像馬甲的魚骨背心，就必須請出這款服裝單品的狂熱粉絲Bella Hadid，其實這樣的單品源自古老歐洲仕女們的束身衣，到了現代為了穿著上的舒適度則會以特別的縫製手法打造馬甲的穿著感，特別的是服裝下擺的「倒V」設計，穿上後會顯得腰線特別纖細。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

韓星掀起魚骨上衣穿搭熱潮

在BLACKPINK進行全球巡迴演唱會時，四位成員們的舞台造型場場都受到關注，其中從Lisa、Jennie、Rosé到Jisoo，都不約而同的陸續以魚骨上衣作為演出服裝登場，也讓這項單品受到大量關注。

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▲BLACKPINK全員都穿過魚骨背心。（圖／翻攝自IG，下同）

除了BLACKPINK之外，許多韓星女神們也以不同的魚骨背心搭配，太妍穿上寬鬆的牛仔褲外翻褲頭，讓整體看來帥氣又性感，TWICE娜璉的蕾絲蝴蝶結、Dua Lipa的格紋毛呢、NMIXX成員Lily的短版設計都讓魚骨背心展現不同的風格，推薦想嘗試高辣穿搭的朋友們參考！

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, BLACKPINK, 魚骨背心, 穿搭

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