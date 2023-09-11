每2秒賣出一支！「網友推爆」眼霜下殺才299元　馬上手刀去掃貨

記者李薇／台北報導 圖／ahc.tw IG、品牌提供

開架通路可以試好試滿的零推銷壓力，深受許多小資族群喜愛，以下就盤點多款厲害的超殺優惠以及可愛聯名單品，隱藏版優惠訊息，當然要立刻手刀去搶。

＃AHC 3D超效煥活全臉眼霜，30ml、特價299元

AHC不僅「神仙水」賣到翻、網友用過都推爆，眼霜也是很多人早就很愛用的神級單品，輕盈質快速好吸收，不會容易造成肌膚負擔，每2秒賣出一支的速度超狂，甚至可以說是萬用霜的存在，乾性肌膚兩頰都可以奢侈使用，修護效果加倍快速，現在於寶雅通路優惠下殺299元（原價700元），當然要狂掃囤貨了。

＃媚比琳 超持久水光鎖吻唇釉，任兩件749元

媚比琳「鎖吻棒」一次集結水光感唇妝，又可以達到完美持妝的效果，具有設計感的刷頭服貼雙唇，輕鬆打造立體飽滿唇色，用過可以說是回不去，這次更推出任兩色混搭優惠下殺749元的優惠，屈臣氏消費滿588元立刻再折50元，當然超佛系。

＃魅尚萱 完美精油 X 泡泡先生聯名組合

南韓賣翻的魅尚萱完美精油早就是韓妞每個人都必備的「國民髪油」，全面升級的文青質感包裝搭配一如繼往好用的絲滑髮油，一點點就可以輕鬆潤澤髮絲，這次更是與泡泡先生聯名推出組合包裝，超可愛的粉紅髮帶看到就想買回家。