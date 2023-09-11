根本美容消水腫神器！營養師曝吃水梨「6大好處」　

▲水梨是入秋的當季水果，香甜且富含水分。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／台北報導

入秋正是水梨的季節，水梨是一款潤喉解渴又富含膳食纖維的水果，營養師高敏敏分享吃水梨的6大好處，她也提醒腸胃敏感者，一天以吃一顆水梨為限，以免腹瀉。

#利尿消水腫

水梨富含鉀，能幫助人體排出多餘的水分，換句話說就是能消水腫，當鈉含量攝取太多時，建議可以吃高鉀食物幫助代謝。

#補水解渴

水梨之所以稱作水梨是因為含水量高，據了解一顆水梨的含水量高達90%，不僅可以解渴消暑，也能讓肌膚角質保持水分，是一款不錯的美容水果。

#軟化便便

水梨中含有山梨糖醇，可以幫助軟化便便，當吸收充足水分以後，就會幫助腸胃蠕動，排便順暢，腸道自然健康。

#養顏美容

水梨含有維生素C，可以促進膠原蛋白生成，有助於養顏美容。



#降血壓/血脂

水梨中富含鉀，可以幫助細胞、組織運作，以及調整血壓，而果膠則可以降低膽固醇。

#促進代謝

水梨中含有天門冬胺酸（胺基酸的一種）合成蛋白質後，可以促進肌膚新陳代謝。

▲各種水梨營養成分表。（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

營養師高敏敏也提醒，雖然吃水梨好處多多，但吃過量也不好，建議大家一天以不超過一顆為限，因腸胃敏感的人，吃多可能會有腹瀉的症狀。