只要是男人都會心動的「清冷女香」！冷淡又傲嬌神秘感十足

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

想要搶當性感女神，不僅妝容要完整，香氣當然也要到位，以下就盤點多款厲害的「清冷仙女香」，不會過於侵略性的香調，頗有冷淡風的氣場，搭配長髮飄逸，哪個男人不會心動。

＃YSL 自由不羈冷冽鉑金淡香精，90ml、售價7370元

如果說自由不羈是巴黎隨性自在的時尚女性，那這支自由不羈冷冽鉑金淡香精可以說是不管世事的高冷女神，她有自信、有自己的想法，不沾染世俗塵埃的清新脫俗感，更展現出高傲姿態，在經典的性感炙熱的橙花氣息中，注入白薰衣草的冰涼清新氣息，更是凸顯出絕世女伶的優雅神韻，讓人忍不住多看幾眼都覺得奢侈的冷豔氛圍。

＃Maison Francis Kurkdjian 中間之水古龍forte淡香精，70ml、售價6200元

「香水天才」Maison Francis Kurkdjian把世間最純淨的平衡，運用香調層次表達出來，宛如不存在在世間上的「中間之水」孕育而生，沒有失衡的躁動感，彷彿清晨的一抹清新晨曦，讓人再次感受握到世間的平和與美好，運用馬鞭草、義大利佛手柑、甜茴香、希蒂鶯展現出清爽自在的一抹涼意。

＃三宅一生 晨霧淡香精，50ml、售價3,150元

三宅一生香水最受到歡迎的圓瓶系列，終於迎來第三篇章，同樣是把大自然多變的元素：水，作為靈感發想，這次是將初晨時刻水滴轉變的旅程，運用新鮮草本氣息，中調揉入紫丁香、尾韻的麝香，讓宛如從仙界滴落的一抹露水，從天空緩緩降落地面的清爽意象，讓人感受到一抹颯爽氣息。