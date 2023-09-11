fb ig video ETtoday search mobile

只要是男人都會心動的「清冷女香」！冷淡又傲嬌神秘感十足

>

記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

想要搶當性感女神，不僅妝容要完整，香氣當然也要到位，以下就盤點多款厲害的「清冷仙女香」，不會過於侵略性的香調，頗有冷淡風的氣場，搭配長髮飄逸，哪個男人不會心動。

＃YSL 自由不羈冷冽鉑金淡香精，90ml、售價7370元

▲YSL,Maison Francis Kurkdjian,三宅一生,香水,香氛,。（圖／品牌提供）

如果說自由不羈是巴黎隨性自在的時尚女性，那這支自由不羈冷冽鉑金淡香精可以說是不管世事的高冷女神，她有自信、有自己的想法，不沾染世俗塵埃的清新脫俗感，更展現出高傲姿態，在經典的性感炙熱的橙花氣息中，注入白薰衣草的冰涼清新氣息，更是凸顯出絕世女伶的優雅神韻，讓人忍不住多看幾眼都覺得奢侈的冷豔氛圍。

＃Maison Francis Kurkdjian 中間之水古龍forte淡香精，70ml、售價6200元

▲YSL,Maison Francis Kurkdjian,三宅一生,香水,香氛,。（圖／品牌提供）

「香水天才」Maison Francis Kurkdjian把世間最純淨的平衡，運用香調層次表達出來，宛如不存在在世間上的「中間之水」孕育而生，沒有失衡的躁動感，彷彿清晨的一抹清新晨曦，讓人再次感受握到世間的平和與美好，運用馬鞭草、義大利佛手柑、甜茴香、希蒂鶯展現出清爽自在的一抹涼意。

＃三宅一生 晨霧淡香精，50ml、售價3,150元

▲YSL,Maison Francis Kurkdjian,三宅一生,香水,香氛,。（圖／品牌提供）

三宅一生香水最受到歡迎的圓瓶系列，終於迎來第三篇章，同樣是把大自然多變的元素：水，作為靈感發想，這次是將初晨時刻水滴轉變的旅程，運用新鮮草本氣息，中調揉入紫丁香、尾韻的麝香，讓宛如從仙界滴落的一抹露水，從天空緩緩降落地面的清爽意象，讓人感受到一抹颯爽氣息。

►你身邊會有多少人在守護你？選一巧克力甜點測人氣指數

►45歲小S當「最美辣媽」關鍵是電眼！每天睡前做一件事放鬆又年輕

►你是屬於哪一種「逃避型人格」？超準心測找到壓力來源

►造星課開班啦！慶《ETstar學習雲》平台開站，限時早鳥優惠4折起，加上「ETSTAR」折扣碼還可再折50元！點我手刀立即搶課☛

關鍵字：

YSL, Maison Francis Kurkdjian, 三宅一生, 香水, 香氛

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

用對眼霜讓你年輕5歲　小S愛用款曝光

用對眼霜讓你年輕5歲　小S愛用款曝光

TOD'S芭蕾舞鞋放大豆豆萌翻

TOD'S芭蕾舞鞋放大豆豆萌翻

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

林志玲戴珍珠吐金句：悶熱也要淡定的靜下

林志玲戴珍珠吐金句：悶熱也要淡定的靜下

勞力士併購百年錶店！版圖橫跨經銷「一條龍」

勞力士併購百年錶店！版圖橫跨經銷「一條龍」

陳庭妮分享夫妻小甜蜜：互穿衣服

陳庭妮分享夫妻小甜蜜：互穿衣服

令人稱羨的17歲！NewJeans Haerin戴滿DIOR珠寶

令人稱羨的17歲！NewJeans Haerin戴滿DIOR珠寶

周杰倫戴千萬元勞力士連撞兩大咖

周杰倫戴千萬元勞力士連撞兩大咖

ET Fashion

推薦閱讀

你近期有機會脫單嗎？4張圖片選出最直覺的一張超準

你近期有機會脫單嗎？4張圖片選出最直覺的一張超準

許光漢在首爾當白馬王子！Rosé性感大秀直角肩變湖中女神

許光漢在首爾當白馬王子！Rosé性感大秀直角肩變湖中女神

虞書欣大露雪乳秀深溝　網友都沒看見直指口罩更搶鏡

虞書欣大露雪乳秀深溝　網友都沒看見直指口罩更搶鏡

小禎敷面膜有夠狂！精華厚塗乾燥兩頰、最後全身面膜紙抹一遍 最不念舊情的三大星座！TOP 1感情破裂也驕傲不低頭 露營風行李箱有夠潮！大尺寸簡約文青風竟然萬元不到 超準！挑一杯看起來「最貴的飲料」看看你在別人眼中是怎樣的人 越親密越不聯繫三大星座！TOP 1不擅長言語社交　心裡把對方當兄弟就夠 星巴克9／11起推特定品項買一送一　點9款飲品直接現賺一杯 新光三越DIAMOND TOWERS 9／16試營運　3大亮點搶先看

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面