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林聰明、師園鹹酥雞、懦夫米糕免排隊一次吃　HOLA限量開餐399元吃好吃滿

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▲HOLA城市餐桌計畫，LE CREUSET推南法花語系列。（圖／各業者提供）

▲HOLA城市餐桌計畫集結4間排隊名店將之「精緻化」，只需報名就能一次品嚐到。（圖／HOLA提供）

記者蔡惠如／綜合報導

時序入秋，居家品牌HOLA近期推出「食寓之秋」主題，巧妙結合居住空間與味覺連結，邀請4大熱門食店同桌加持，以餐盤新品搭配師園鹽酥雞、林聰明沙鍋魚頭、糯夫米糕、墨潮青蛙撞奶與HOLA CAFE甜點，推出限量399元套餐，體驗熟悉在地味覺加上風格餐具，呈現出在家也能做到的平實精緻之味。

▲HOLA城市餐桌計畫，LE CREUSET推南法花語系列。（圖／各業者提供）

秋冬換季，居家也該漸添暖意，HOLA在換季持續提倡「82生活主張」，立基在80%的大型傢俱佈局及結構不變動，只需更換20%的小型家居物品，即可變化出四季風格。新品回歸自然精神，家飾大比例採用「原生礦物手感」材質，感受物品的本質以及匠人手心的溫度，主打「堅果色系」單品，如橡果灰棕及杏仁淺棕的沙發、座椅，以及栗子紅棕及開心果綠寢具，餐具則以芝麻黑棕及花生淺棕主導桌上風景。

▲HOLA城市餐桌計畫，LE CREUSET推南法花語系列。（圖／各業者提供）

▲HOLA城市餐桌計畫，LE CREUSET推南法花語系列。（圖／各業者提供）

為強化實際體驗，HOLA也開啟「城市餐桌計畫」，集結北中南4大排隊食店，包括古亭最潮「師園鹽酥雞」、嘉義必吃「林聰明沙鍋魚頭」、府城「糯夫米糕」及公館商圈「墨潮青蛙撞奶」，加上HOLA CAFE 主廚特製甜點，有別台灣小吃常見的用餐模式，以「類Fine dining」的形式呈現，只要搶到限量名額，用399元即可一次品嚐台灣特色美食，用餐氛圍、盛盤設計等沈浸式情境體驗。

▲HOLA城市餐桌計畫，LE CREUSET推南法花語系列。（圖／各業者提供）

「HOLA城市餐桌計畫」目前已開放報名，從9／14至9／24為期11天，分別於內湖、台中2店的HOLA CAFE舉行，體驗費用399元，台北場每場次共18席，台中場每場次共14席，有興趣者可至HOLA官網專屬連結報名。

▲HOLA城市餐桌計畫，LE CREUSET推南法花語系列。（圖／各業者提供）

有別於HOLA主打的秋色主題，法國鑄鐵鍋品牌LE CREUSET則針對早秋時節推出「南法花語系列」，以秋季的恬淡純樸及復古優雅作為主氣氛，以南法鄉間樸實溫婉花景為發想的獨特貼花創作，三色花朵設計描繪街區窄巷及花園小徑中、小巧精緻的紫羅蘭花，搭配明度高的白色調及溫馨柔美的粉色調鍋具與餐具底色，呈現出南法風光。

▲HOLA城市餐桌計畫，LE CREUSET推南法花語系列。（圖／各業者提供）

▲HOLA城市餐桌計畫，LE CREUSET推南法花語系列。（圖／各業者提供）

此波新品包括鍋具典藏圓鐵鍋、典藏媽咪鐵鍋與各種尺寸及規格的杯、盤、碗等瓷器，LE CREUSET表示，「南法花語系列」在10月底前另舉辦抽獎活動，活動期間單筆消費達6,000元門檻，可抽價值8萬元的南法雙人來回機票，或價值7,000元的法式餐廳美食饗宴。

▲HOLA城市餐桌計畫，LE CREUSET推南法花語系列。（圖／各業者提供）

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關鍵字：

林聰明, 師園鹹酥雞, 懦夫米糕, HOLA, LE CREUSET, 墨潮

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