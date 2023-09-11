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Canada Goose三方聯名找上BLACKPINK愛牌！最極簡風衣、丁海寅同款夾克必收

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記者鮑璿安／台北報導

機能服品牌Canada Goose秋冬首發三方聯名合作企劃Canada Goose x Rokh x Matt McCormick，不僅找來師承Phoebe Philo 的韓新銳設計師Rok Hwang挹注簡潔美學，更融入Matt McCormick招牌西部美式自由奔放的風格，系列8款單品體現機能時尚新風貌，連韓星丁海寅也親自加持，將聯名話題炒到最高點！

▲Canada Goose x Rokh x Matt McCormick聯名 。（圖／品牌提供）

▲Canada Goose x Rokh x Matt McCormick話題聯名 。（圖／品牌提供）

▲Canada Goose x Rokh x Matt McCormick聯名 。（圖／品牌提供）

▲Canada Goose x Rokh x Matt McCormick聯名 。（圖／品牌提供）

▲長版廓形風衣搭配可調節式肩帶、結構感折疊衣領，備有多個鈕扣 。（圖／品牌提供）

Rokh近年來人氣直升，連大勢韓團BLACKPINK多次公開穿著該牌服飾，此次與Canada Goose聯名打造加乘作用，融合Rokh「Office Essentials」 系列中的極簡線條，搭配McCormick代表性的彩色風景畫與西部牛仔文化，主打的長版廓形風衣擁有工裝剪裁，配有可調節式肩帶、結構感折疊衣領，更以Rokh拿手的解構方式，多個鈕扣保有通風透氣以及保暖性能。此外，脫下外套之後則徹底顛覆極簡廓形，內襯印上Matt McCormick招牌牛仔競技素描圖樣，具有收藏價值。

▲Canada Goose x Rokh x Matt McCormick聯名 。（圖／品牌提供）

▲丁海寅演繹了系列印花圖騰夾克 。（圖／品牌提供）

本次聯名合作共推出8款單品，包括外套、針織毛衣及配件，展現出時尚與機能性的完美融合，品牌在韓舉辦聯名發表會時，丁海寅就演繹了系列印花圖騰夾克，為中性款式，卡其色夾克印上 McCormick 親手繪畫的圖樣，正面的牛仔及背面的西部沙漠風景打破了寧靜，袖口的束帶細節則又非常Rokh，二者不同風格卻又融合得恰到好處。

▲▼Paul Smith與Mulberry聯名 。（圖／品牌提供）

▲▼Paul Smith與Mulberry聯名 。（圖／品牌提供）

▲Paul Smith與Mulberry聯名，打造多個尺寸Antony包款  。（圖／品牌提供）

同時，Paul Smith與Mulberry發表聯名膠囊系列，將兩個象徵英倫風格和精湛工藝的英國品牌匯集於包袋作品之中，聯名包款的廓形就取用Mulberry經典的Antony，Antony擁有郵差鎖扣以及流暢外觀，成為通勤、日常的百搭實用包款。此次運用不同面料與色彩組合，鞣製出兩種包款系列，一款是以經典黑色荔枝紋牛皮，運用Paul Smith最代表性的彩色條紋織背帶，營造些許活潑氛圍；另一款則是選擇光滑柔軟小牛皮融合大膽色塊拼接，並搭配Paul Smith本季全新創作的Shadow Stripe圖紋，將皮革進行壓花製成，無論男女皆可輕鬆演繹。

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關鍵字：

Canada Goose, Rokh, Matt McCormick, 聯名

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